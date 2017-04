Se retira Nocioni del basquetbol

Buenos Aires.- Andrés Nocioni, medalla de oro con Argentina en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004, anunció ayer que a final de esta temporada se retira del baloncesto.“Me voy antes que me echen”, dijo el ala-pívot del Real Madrid, de 37 años, en una extensa carta publicada en su cuenta de tuiter.“Después de tantas batallas he decidido dejar de reventar la botella de agua contra el piso cada vez que me sustituyen, mojando a compañeros, asistentes y plateístas de primera fila. De tirar toallas, de patear bancos, de insultar al aire”, dijo Nocioni con cierta dosis de humor.Además de sus cualidades técnicas, ‘El Chapu’ Nocioni tiene fuerte temperamento dentro de las canchas.Nocioni fue uno de los integrantes de la ‘Generación Dorada’ de Argentina junto con Manu Ginóbili, Fabricio Oberto, Carlos Delfino y Luis Scola, entre otros.‘El Chapu’ Nocioni, además de jugar en clubes de Argentina desde su debut en 1995 en Racing Club de Avellaneda, también defendió a varios equipos españoles y militó en la NBA con los Toros de Chicago, los Kings de Sacramento y los 76ers de Filadelfia.Frenan Timberwolves a Trail BlazersMinneapolis.- Karl-Anthony Towns anotó 34 puntos y recuperó 12 rebotes y los Timberwolves de Minnesota rompieron la racha de seis victorias seguidas de Portland, al conseguir una victoria ayer por 110-109 ante los Trail Blazers.Andrew Wiggins añadió 29 puntos y el español Ricky Rubio aportó 11 puntos, 16 asistencias y siete rebotes para los Timberwolves, que se recuperaron tras una fea derrota contra Sacramento que el sábado decretó su eliminación en la pelea por entrar a los playoffs.Damian Lillard lideró a Portland con 25 puntos, pero su acierto fue pésimo: acertó siete de sus 21 tiros al aro, incluyendo tres de 11 en triples. Y el disparo suyo que pudo haberle sellado una victoria rebotó en el aro.

