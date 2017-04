Se pierde Cecilio el resto del Clausura

Ciudad de México.- El refuerzo “bomba” explotó.El paraguayo Cecilio Domínguez se perderá el resto del Clausura 2017 con las Águilas del América, ya que será operado del hombro izquierdo.“Presenta una inestabilidad glenohumeral en el hombro izquierdo por lo que se realizará una reparación quirúrgica el jueves 6 de abril.“Dado el tiempo de rehabilitación de este tratamiento, el jugador estará fuera de actividad un tiempo medio de 12 a 14 semanas”, informó el América en un comunicado.Cecilio llegó para este torneo al América, donde en 6 partidos aportó 3 goles.Esta baja se suma a la de Pablo Aguilar, quien fue suspendido un año por agredir a un árbitro.Experimentados guían el vuelo de LainezEn América están haciendo hasta lo imposible para que su nueva perla no pierda el piso.Silvio Romero, delantero de las Águilas, reconoció la calidad futbolística de Diego Lainez, aunque puso por encima su forma de ser en el día a día y aceptó que todos en el club ayudan al volante de 16 años para que no pierda la humildad.“(Lainez) es un jugador de muchísimo futuro, tiene un gran presente, pero hay que tratar de llevarlo de a poco, de que no se maree con este medio, pero sin duda que es una de las grandes apariciones de los últimos tiempos.“Es un chico que escucha, es muy humilde y a uno le dan ganas de colaborar con él”, explicó el “Chino”, a las afueras del Nido de Coapa.Luego de derrotar a Monterrey en la Jornada 12, en América se vive mayor tranquilidad pese a que todavía batallan con distintas lesiones de jugadores claves.“Hemos sufrido bajas importante, pero siempre sacamos a relucir que somos un gran equipo, con un gran plantel y por eso estamos contentos.“Uno que le toca jugar y más cuando se le dan los resultados, la verdad que uno se va sintiendo cada vez mejor. La idea era estar dentro de los puestos de Liguilla, por eso estamos contentos”, sentenció el atacante argentino.

