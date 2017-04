Cuentas claras…

Ciudad de México.- La directiva de Cruz Azul hará una análisis diferente sobre el desempeño del equipo en la Liga y la Copa para así sacar su conclusión general del Clausura 2017, afirmó Eduardo de la Torre.El directivo aclaró que será al final del semestre cuando se dé un veredicto sobre el actual proyecto de Paco Jémez.“Son cosas muy diferentes. La Liga se analizará como Liga y la Copa como Copa. Hay responsabilidad en cada uno de los torneos. No porque tengas un buen desempeño en la Copa lo de la Liga va a mejorar.“No porque la Liga la saques lo de la Copa va a estar bien, son cosas diferentes y se analizarán en su momento”, comentó ayer el “Yayo”.La Máquina juega hoy la semifinal de la Copa ante Monarcas, en la Liga acumula 10 puntos y está cerca de la eliminación.“Ahorita no es momento de sacar un análisis final, nos faltan seis jornadas. Hasta que las matemáticas digan que se puede lo vamos a intentar”, declaró el directivo.A pesar de la derrota ante Veracruz, la cual le dolió al grupo, todavía se tiene la esperanza de levantar el paso y lograr el boleto a la Liguilla.“Viene esa derrota y se piensa que ya no va a repuntar y puede que venga una victoria y se piensa que se repunta”, dijo De la Torre.“Así es la situación nuestra cuando ya no hay margen de error, una derrota nos provoca esto. Nosotros volteamos para adelante, vamos a intentar enderezar y sacar los puntos posibles”.Sabe Corona que deben callar y mejorarJesús Corona reafirmó que no le gustan las burlas por el mal paso de Cruz Azul.“Tenemos que aguantar la crítica. No me gusta que se burle la gente, eso es obvio pero también hay que aceptar la crítica y si es una crítica que dice ‘que a Cruz Azul le ha faltado por hacer’ está bien.“Es bienvenida y nos debe hacer crecer como jugadores y equipo. Es momento de cerrar la boca y ponerse a trabajar”, expresó ayer el portero ante de viajar a Morelia para su juego de Copa de hoy.El capitán celeste aceptó que si La Máquina tiene 10 puntos en 11 juegos (lo que los tiene al borde de la eliminación) es porque no ha hecho más para tener mejor cosecha.“Estamos donde tenemos que estar porque no hemos dado resultados positivos. Hemos dejado ir bastantes puntos durante el torneo, los cuales nos tienen en esa posición. Ahora es momento de luchar, tratando de conseguir la mayor cantidad de puntos”, sostuvo.“Cada uno debe hacer su análisis. No hemos sido regulares, eso es obvio por los resultados que hemos tenido. Cada uno debe buscar ponerse en su mejor forma para el bien del equipo. En la recta final es complicado pero todo es posible”.A pesar del momento precario en la Liga, el equipo sólo se concentra en su duelo de semifinales ante Monarcas, mismo que los puede acercar más al título de Copa.“Van a ser cada uno de los partidos que juguemos definitivo en las aspiraciones que podamos tener en la Liga. Ahora es momento de pensar en Copa y saber que hoy es un compromiso para ir y buscar esa victoria que nos dé esa motivación para poder encarar la Liga. El primer paso y más importante es mañana”, finalizó.