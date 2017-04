Da Federer pasos firmes

Ciudad de México.- Roger Federer no lleva prisa.El tenista suizo está recuperando poco a poco lo que le pertenecía. Haber ganado el Abierto de Australia, título 18 de Grand Slam, a inicio de año le vino a resolver muchos problemas, después de regresar tras seis meses fuera del circuito por una lesión en la rodilla izquierda.“Quizá el título más especial de mi carrera”, aceptó después de la ceremonia.Hace tres meses los no creyentes de la resurrección de “su majestad” apostaban por su pronto retiro; hoy tiene las tres coronas más importantes que se han disputado hasta el momento en el calendario: Abierto de Australia, Indian Wells y Masters de Miami.Hace tres meses ocupaba el puesto número 17 del ranking; hoy es cuarto lugar, nuevamente junto al “Big Four”, después de sumar 4 mil puntos y respirar de cerca la cima del orbe, ésa que gobernó 302 semanas, arriba de las 286 de Pete Sampras.A Federer no le preocupa ser de nuevo el número uno del mundo, pero está llegando de una manera más especial. La última vez que ocupó esa silla fue el 29 de octubre de 2012.“Si vuelvo a ser el número uno del mundo sería grandioso, pero siento que estoy muy lejos”, expresó el suizo que este año ha sumado más de 5 millones de dólares en ganancias.En 2017 lleva marca de 19-1 y el ruso Evgeny Donskoy, 103 del orbe, ha sido el único jugador que puede jactarse de haber ensuciado dicho registro al vencer a Federer en la segunda ronda de Dubai.Es su mejor inicio de temporada desde 2006, cuando firmó un impresionante 33-1, luego de ganar también en Australia, Indian Wells y Miami.Las estadísticas de la ATP dictan que las veces anteriores que ha llegado a esta altura perdiendo un solo partido (2004, 2005 y 2006) terminó el año como número uno del mundo.Además, cada vez que Federer ganó el doblete del sol terminó con Wimbledon y el Abierto de EU en sus manos.Su reloj biológico sigue avanzando y la edad lejos de ser un obstáculo, le ayuda a romper marcas. Con 35 años y 7 meses se convirtió en el jugador más longevo en ganar Indian Wells y Miami.Roger escucha su cuerpo por eso parará dos meses, durante la temporada de arcilla en Montecarlo, Madrid y Roma para volver en mayo al Roland Garros.“Ya no tengo 24 años. Necesito descanso. Mi cuerpo necesita recuperarse”, reflexionó.¿Llegará el día que se canse de ganar? Por lo pronto, está disfrutando del tenis a sus 35 años con una sonrisa.

