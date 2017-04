Busca Pachuca remontar ante Dallas

Ciudad de México.- A Pachuca sólo le queda tomar al toro por los cuernos.Los Tuzos se complicaron la ida de las semifinales ante el FC Dallas por la Concacaf Liga de Campeones, por lo que hoy deberán imponer condiciones si quieren soñar de nueva cuenta con disputar un Mundial de Clubes.El 2-1 del primer partido no suena como un marcador difícil de remontar, pero el conjunto de la MLS demostró tener oficio, sobre todo por contar con una sólida base de elementos sudamericanos, como Maximiliano Urruti y Javier Morales, quienes le causaron daño a los Tuzos en la ida.Por si fuera poco, la escuadra de Diego Alonso no podrá utilizar el factor de la altura del país a su favor, porque el equipo texano entrenó seis días en Puebla con tal de aclimatarse.Es por ello que jugadores tuzos como Erick Gutiérrez apelan a la afición y al Estadio Hidalgo, donde no pierden desde hace casi 2 años, para lograr el pase a la final.“En nuestra casa nos hemos hecho muy fuertes, eso es fundamental, la afición está muy metida. Siempre trabajamos con mucha humildad, siempre queremos ganar y queremos más”, comentó el “Guti”.Para Jorge Hernández, pareja de Gutiérrez en el medio campo, habrá que tener mucho cuidado con Dallas, pero sobre todo, poner más atención a no cometer errores.“Queremos hacer nuestro partido, sacar una buena diferencia, dos o más goles a nuestro favor.“Nos ha pasado en estos partidos que hacemos los primeros minutos bien, después nos cuesta haciendo cosas que no son las que hacemos nosotros. Es importante estar dentro de una Final, nos la merecemos”, sentenció el “Burrito”.Afectan a los Tigres 4 bajasMonterrey, NL.- Los Tigres tendrán cuatro ausencias para el partido de vuelta de semifinales de la Concachampions ante Whitecaps de Canadá.El técnico Ricardo Ferretti informó ayer que Luis Advíncula, Jurgen Damm, Luis Quiñones y Julián Quiñones no viajarían por lesión.Estos jugadores lesionados están en su proceso de rehabilitación y no están descartados para reaparecer en la Liga, el sábado ante Necaxa, aunque tendrían que hacer el viaje a Aguascalientes por su cuenta, pues el equipo ya no regresa a Monterrey, sino hasta el domingo.