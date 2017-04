Tienen Chihuahuas definido su equipo

A tres días de que inicien su cuarta temporada en la Liga de la Costa del Pacífico (PCL, por sus siglas en inglés), los actuales campeones, Chihuahuas de El Paso, dieron a conocer ayer el roster tentativo con el que darán inicio a la campaña 2017, con la meta principal de defender el título.El roster incluye a 12 pitchers, dos catchers, cinco jugadores de cuadro y cinco jardineros, es decir, hay 24 jugadores enlistados en el roster de 25, que está sujeto a cambios, según anunció el equipo.Dieciséis jugadores cuentan con experiencia en la Gran Carpa, y los 24 estuvieron este año en el campamento de entrenamiento de las Grandes Ligas. Trece jugadores han jugado anteriormente para los Chihuahuas, y 12 de ellos pasaron algún tiempo en El Paso durante la temporada del campeonato hace un año.Seis jugadores son selecciones de Draft de los Padres, siete fueron firmados originalmente como agentes libres internacionales, dos vía negociación, dos vía exenciones y siete como agentes libres de Ligas Menores.Ayer, en el Día de Medios, el manager Rod Barajas, se declaró listo para iniciar una nueva temporada.“El año pasado nos fue muy bien y estamos listos para hacer lo mismo, el grupo es diferente, pero el mensaje es el mismo, vamos a salir a jugar y tratar de ganar un campeonato otra vez aquí en El Paso”.Comentó que contará solamente con tres o cuatro jugadores de los que el año pasado lograron el título de la PCL con los Chihuahuas, lo que consideró algo normal en este nivel de beisbol.“En el beisbol de Triple-A los equipos de beisbol cambian cada año, cambian, cambian, y este año el equipo es muy diferente al del año pasado”.“El año pasado el equipo estaba muy joven, con mucha energía, ahora tenemos más peloteros veteranos que han jugado mucho tiempo en Liga Menor y Grandes Ligas y vamos a salir y a ver lo que pasa. No estoy seguro de cómo va a salir la temporada, pero el mensaje es el mismo, hay que trabajar duro y a ver lo que pasa”.Agregó que para esta temporada cuenta con mucho talento, casi con la misma fuerza del 2016, como el jardinero Jabari Blash y el shortstop Dusty Coleman, que es de los nuevos en el equipo.“El talento ahí está todavía, vamos a ver si podemos unir el equipo como el año pasado y terminar fuerte como campeones”-¿Qué siente al ver a jugadores que tuvo el año pasado ahora con los Padres de San Diego?“Pues ahí estaba adentro viendo el juego, viendo a Margot, a Hedges, a Renfroe, que fueron piezas importantes para nosotros el año pasado. Me siento como un padre viendo a sus hijos llegando al nivel donde soñaron llegar toda su vida. Para mí es la cosa más importante. Yo soy un coach y soy alguien que tengo que ayudarlos a llegar a ese nivel y el año pasado les fue muy bien y pues bien feliz de que están con los Padres este año”.Por su parte el segunda base Carlos Asuaje, que iniciará su segunda temporada con el equipo canino, dijo que para él es un placer estar de regreso en El Paso.“La verdad que jugar aquí es una cosa extraordinaria. Tú sabes que todos los días vienen los fanáticos con mucha energía y mucho apoyo para el equipo y para mí eso está bien”.Comentó que el título aún les pertenece, por lo que todos los días van a jugar fuerte para tratar de mantenerlo en El Paso.Declaró que la experiencia que adquirió en las Grandes Ligas tratará de aportarla a los Chihuahuas para ayudarlos a ganar, sobre todo con el trabajo de todos los días.En relación a los partidos que tuvo con los Padres en septiembre del año pasado, dijo que fue un orgullo para él y su familia. “Tú sabes que ese es el sueño de cada niño que juega pelota, y lograr eso fue un gran orgullo para mí”-¿Qué esperas esta temporada?“Para mi es jugar fuerte todos los días y ayudar al equipo a ganar y si Dios quiere regresar a San Diego, pero hasta que no regrese allá hacerlo bien aquí todos los días”.

