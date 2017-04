Sin excusas

Al borde de la eliminación de la Liguilla por tercer torneo consecutivo, con una inconformidad notoria por la labor del entrenador Miguel de Jesús Fuentes y de la directiva de parte de los aficionados, –quienes expresan su sentir tanto en el estadio como en redes sociales–, Leandro Carrijo, delantero del FC Juárez, manifestó que no hay excusa y los Bravos deben hacer su trabajo para calificar.“No hay excusa. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que venimos haciendo, ganando los dos partidos estamos dentro”, expuso.Carrijo Silva afirmó que la situación está en las manos de los propios Bravos, quienes tienen 22 puntos y están en el noveno lugar en la tabla general, a dos unidades de los Cañeros del Zacatepec Siglo XXI.Este viernes siete, los fronterizos visitarán a Venados, en Mérida, Yucatán, y el sábado 15 de abril, en el cierre de la campaña, recibirán a Toros Celaya.“Todos sabemos que el futbol no es como empiezas, sino como terminas y terminando bien esta fase de calificación, nos vamos a meter con mucha confianza en la Liguilla”, aseguró.Más que pensar en anotar goles por el tema de la diferencia en este rubro respecto a otros equipos, el atacante sudamericano manifestó que lo importante es sumar tres puntos contra Venados y Toros.“Ganar los partidos. Se gana el partido metiendo goles, entonces, si metemos uno, hacemos tres puntos y ganando otro gol, hacemos tres puntos. Ahí estamos dentro. No tenemos que pensar que tenemos que meter gol, es ganar el partido”, puntualizó.Tras el empate a un gol contra Atlante en un juego en el que la victoria era una obligación y en el que el equipo se volvió a ver favorecido con un gol en fuera de lugar, Leandro afirmó que en el FC Juárez siempre existirá presión.“En un equipo de esta ciudad siempre va a haber presión porque la gente merece un gran equipo y no es porque ya esté terminando la fase de calificación. Desde que empezó el torneo, desde que empezó este proyecto, presión siempre va a haber”, apuntó.Antes de prever lo que pasará en caso que el conjunto clasifique a la Liguilla, enfatizó que la prioridad es derrotar a Venados FC que dirige Bruno Marioni.“Ahorita pensar primero en ganar el partido contra Mérida. Sabemos que tenemos que ganar porque dependemos nada más de nosotros, la obligación siempre es ganar”, señaló.Carrijo manifestó que en el caso de los Venados, su posición en la tabla no importa y adelantó que será un rival complicado, como todos en el Ascenso MX.“Todos sabemos que este torneo no hay equipo que va por arriba, que va por abajo, siempre va a ser un nivel, la competencia siempre es grande, no importa dónde estés en la tabla”, indicó.

