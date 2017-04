Sólidas promesas

Los ex Chihuahuas Hunter Renfroe y Austin Hedges son de las jóvenes promezas con que contarán esta temporada los Padres de San Diego, a los que se une el dominicano Manuel Margot, sin embargo los dos primeros han estado siempre en la organización de los Padres.Y en algún punto de la temporada, el equipo ligamayortista podría echar mano de otros jugadores que iniciarán el año con los Chihuahuas, como Carlos Asuaje, Luis Urías y Phil Maton.Según un artículo publicado en la página oficial de los Padres de San Diego, dentro y fuera de la organización acostumbran usar las frases ‘olas de talento’ y ‘olas de prospectos’ para describir a los nuevos peloteros que provienen de las ligas de desarrollo.El plan, es que un grupo de jóvenes siga a otro hacia las Mayores en un corto periodo, con el siguiente grupo detrás de ellos.La primera ‘ola’ verá acción hoy. El catcher Austin Hedges, el jardinero derecho Hunter Renfroe y el jardinero central Manuel Margo (los tres miembros de los Chihuahuas en el 2016), fueron nombrados por primera vez al roster de apertura el sábado anterior. Se espera que los tres sean titulares hoy ante los Dodgers de Los Angeles y que vean acción regularmente conforme avance la temporada.‘Hemos hablado acerca de un efecto de capaz’, dijo el gerente general de los Padres, A.J. Preller. ‘Definitivamente son los primeros de los chicos que van a venir y a contribuir. La parte emocionante es que también hay un par de grupos que viene detrás de ellos. Si hacemos esto de la manera correcta en los siguientes seis, siete, ocho años, cada habrá otros grupos de chicos que tengan la oportunidad de contribuir.’Pero no siempre es tan sencillo. La lista del día de apertura es un claro ejemplo de eso. Entre esos 25 jugadores que iniciaron el campamento con el equipo, solamente Hedges, Renfroe y Travis Jankowski se desarrollaron exclusivamente en la organización de los Padres.Hay una razón para creer que el actual grupo de prospectos es diferente. Lo más notable es que los Padres han gastado una suma sin precedentes de más de 80 millones de dólares en el mercado amateur internacional durante el periodo de firmas. Amarraron a seis de las primeras 84 selecciones del más reciente Draft y han negociado a seis veteranos por prospectos desde junio.En algún momento de la temporada, el siguiente grupo podría llegar al equipo grande, tal vez con Luis Urías, el prospecto número 7 según MLBPipeline.com, con Carlos Asuaje (No. 11), Dinelson Lamet (No. 12) y Phil Maton (No. 18), todos ellos por ahora con los Chihuahuas. Y el próximo año seguiría Michael Gettys (No. 13).

