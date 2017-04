Abren con pie derecho

St. Petersburg, Florida.- Pitcheo a pitcheo, Chris Archer marcó el tono para lo que el derecho y los Rays de Tampa Bay confían ser un año de reivindicación.Para Masahiro Tanaka y los Yanquis de Nueva York, no fue el arranque que confiaban tener.Archer lanzó siete sólidos innings y los Rays ganaron el primer juego de la nueva temporada de las Grandes Ligas, al vapulear ayer a Tanaka, rumbo al triunfo 7-3 sobre los Yanquis de Nueva York.Luego de una temporada de 2016 en la que lideró la Liga Americana con 19 derrotas, Archer limitó a Nueva York a dos carreras y siete hits. Supo salir de un atolladero con las bases llenas y dejó una ventaja de cinco carreras al renovado bullpen de los Rays.“No jugamos de forma perfecta, pero lo suficientemente bien para ganar”, dijo Archer. “Anotamos muchas carreras y ejecutamos varias excelentes jugadas defensivas. Se trata de ganar y lo conseguimos”.Eso fue algo que los Rays no hicieron con frecuencia la pasada temporada, cuando se hundieron en el fondo de la División Este de la Liga Americana con su peor récord (68-94) desde 2007.Nueva York perdió en el día inaugural por sexto año consecutivo, con el japonés Tanaka igualando la salida más corta de un pitcher de los Yanquis en la primera jornada.“Cosas que pasan. Es un humano”, comentó el coach de pitcheo de los Yanquis Larry Rothschild. “Estuvo sin control alguno... suele hacer los ajustes muy bien. Pero hoy no se pudo”.Evan Longoria y Logan Morrison conectaron jonrones y produjeron tres carreras cada uno ante un lleno completo de 31,042 fanáticos en el Tropicana Field. Tanaka, quien tuvo el mejor promedio de efectividad en la pretemporada, toleró la mayor cantidad de carreras limpias en su trayectoria, siete en dos innings y dos tercios.El cerrador dominicano Alex Colomé tuvo que reemplazar al novato Austin Pruitt con las bases llenas en el noveno, permitiendo un elevado de sacrificio al emergente Chris Carter antes de apuntarse el salvamento.Gary Sánchez, el receptor de los Yanquis que causó sensación con su poder al bat en los últimos dos meses de la pasada temporada, falló en dos oportunidades para acercar a su equipo. El dominicano bateó un rodado que puso fin a una amenaza de bases llenas en el séptimo. También se ponchó con dos en base en el noveno, terminando la tarde de 5-0.Gigantes 5, Diamondbacks 6Phoenix.- Chris Owings remolcó la carrera de la victoria con un sencillo y los Diamondbacks de Arizona anotaron dos veces con dos outs en el noveno inning ante el nuevo cerrador de San Francisco Mark Melancon para vencer ayer 6-5 a los Gigantes de San Francisco en un alocado primer juego de la campaña.Golpeados hasta lo último por un pésimo bullpen el año pasado, los Gigantes pusieron en marcha esta temporada de la misma forma –inclusive tras haber tratado de corregir el problema con la adquisición de Melancon, fichándole por 62 millones de dólares y cuatro años en la agencia libre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.