Vence Federer a Nadal y se corona en Miami

Key Biscayne, Florida.- Agotado de tres meses triunfales, Roger Federer despidió un último golpe, sacudiendo una derecha hacia las tribunas para ponerle signos de exclamación a su victoria ante Rafael Nadal en la final del Abierto de Miami.Ahora le toca un merecido respiro de dos meses.“Ya no soy un jugador de 24 años”, dijo Federer. “Necesito descanso. Mi cuerpo necesita bálsamo”.Tampoco es que el suizo se esté quejando. A sus 35 años, Federer exhibe tal vez el mejor nivel de tenis de su carrera. Tan excelso que ahora ejerce la supremacía frente a su eterno rival.Federer doblegó 6-3, 6-4 a Nadal ayer, para apoderarse del trofeo en Miami y convertirse en el tenista de mayor edad que ha conquistado este certamen con 33 años de historia.El suizo derrotó también a Nadal en enero, en la final del Abierto de Australia, y hace un par de semanas en Indian Wells.Campeón de los tres principales torneos en la primera parte de la temporada en el circuito masculino, Federer ansía descansar.El padre de dos parejas de mellizos tiene previsto participar en una exhibición la semana próxima, pero tiene planificado no presentarse a la temporada de arcilla, limitándose solo al Abierto de Francia a fines de mayo.“Quiero mantenerme sano”, declaró Federer. “Cuando estoy sano y sintiéndome a gusto, puedo jugar esta clase de tenis. Si no alcanzo esta buena forma, no habría formar de poder competir en final contra Rafa”.Federer mencionó que llegó a Key Biscayne con pocas expectativas, debido a su carga reciente de partidos y que acusó cansancio en la final, que se disputó con mucha humedad y temperaturas cerca de los 30 grados centígrados (90 F).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.