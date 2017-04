Asalta la cima

Toluca.- Con un autogol de Jesús Chávez y un tanto de Erbin Trejo, Toluca derrotó 2-0 al Necaxa ayer y se apoderó del liderato del torneo Clausura mexicano, que disputa su 12ma fecha.Chávez metió la pelota en su meta a los 72 minutos y Trejo aprovechó un pase de Antonio Naelson a los 89 para hacer el otro gol de los Diablos Rojos, que consiguieron su segundo triunfo consecutivo.Toluca totaliza 22 puntos y desplazó a Chivas (21) del primer puesto de la tabla.Los Diablos Rojos consiguieron la victoria a pesar de las ausencias de los argentinos Enrique Triverio y Rubens Sambueza, quienes están suspendidos.Necaxa, que encadena cuatro partidos sin triunfo, se quedó estacionado en 10 puntos, como 16to. entre los 18 equipos de la máxima categoría.El primer tiempo fue de escasas oportunidades de gol en ambas porterías. La llegada más clara ocurrió a los 40, cuando el colombiano Fernando Uribe recibió una pelota por el costado izquierdo del área y sacó un disparo que superó al portero argentino Marcelo Barovero pero se estrelló en la base del poste.Toluca volvió a tocar a la puerta a los 49, con un remate de cabeza dentro del área del argentino Pablo Barrientos que se fue por encima del arco de Necaxa. Los Diablos Rojos volvieron a llegar con peligro a los 63 con un disparo del argentino Gabriel Hauche, pero el arquero Barovero contuvo el intento.La insistencia de los locales encontró su premio a los 72, cuando Rodrigo Salinas llegó a línea de fondo por el costado derecho y mandó un centro que fue rechazado por Chávez. La pelota entró por el ángulo superior izquierdo del arco de Barovero, quien nada pudo hacer para evitar el tanto.Necaxa llegó con peligro por primera vez a los 78, cuando el argentino Claudio Riaño no pudo definir de frente al arco y su disparo fue rechazado por la zaga.Y cuando el conjunto visitante se volcaba al frente en busca del empate, Naelson mandó un cambio de juego desde la banda derecha y dejó solo a Trejo, quien convirtió con un disparo rasante que entró pegado al poste izquierdo de Barovero.Ya sólo piensa Necaxa en el no descensoLos malos resultados que ha cosechado Necaxa ya lo obligan a enfocarse en asegurar la permanencia en el Máximo Circuito.Luego de calificar a la Liguilla en el Apertura 2016, los Rayos son penúltimos en este Clausura 2017, por lo que no quieren sorpresas y en la recta final van por seis puntos que les garanticen matemáticamente la salvación, dijo el técnico Alfonso Sosa.“Quedo mal con el resultado, pero seguimos con el objetivo de conseguir esos seis puntos sin depender de nadie más, eso nadie nos lo va a cambiar, matemáticamente es lo que necesitamos”, apuntó Sosa.El estratega de Necaxa cree que su equipo no ha sabido manejar los partidos en los segundos tiempos, como le pasó ayer ante los Diablos Rojos.“Nos ha costado cerrar los partidos, sobre todo cuando nos hemos puesto en ventaja y de local también, hemos tenido esos partido con Atlas, con Jaguares, donde no aprovechamos esa situación y luego cuesta trabajo el entender esas circunstancias que se van presentando en el partido. Lo hemos pagado con puntos, eso es lo más doloroso”, mencionó.

