Darán Chihuahuas ‘bautizo’ a prospecto de los Mets de NY

El dominicano Amed Rosario, prospecto número 1 de los Mets de Nueva York, hará este año con el equipo filial de Triple-A, los 51s de Las Vegas, por lo que este jueves enfrentará a los Chihuahuas de El Paso en el Southwest University Park, en lo que será también su primer partido en la Liga de la Costa del Pacífico.El shortstop, de 21 años de edad, recibió un bono de 1.75 millones de dólares después de firmar con los Mets en julio del 2012, lo que hasta la fecha es la mayor cantidad de dinero que el club ha pagado a un jugador amateur internacional.Según el reporte de los scouts que han seguido su trayectoria en las Ligas Menores, Rosario constantemente juega contra beisbolistas de más edad, lo que le ha ayudado a desarrollar más rápidamente sus habilidades y talento en el diamante y que lo tienen muy cerca de probar que ese bono que le pagaron no fue solamente una buena inversión, sino que fue una ganga.El jugador dominicano siempre se ha mantenido en su propio nivel, lo que le permitió ser una carta fuerte a la ofensiva en el 2016. Es poseedor de un excelente contacto con la bola y su poder para conectar extra bases ha crecido constantemente. Incluso Rosario podría acercarse en buen tiempo al nivel de Grandes Ligas.Cuenta con una excelente velocidad que le permitirá mantenerse como una amenaza en el robo de bases.Los buscadores de talento no dudan que será un shortstop durante muchos años, con el potencial de ser un defensivo de nivel élite gracias a su alcance, manos, habilidad de piernas y fuerza del brazo.Rosario tedrá 21 años durante toda la temporada 2017 y ya se encuentra en los más altos niveles del sistema de los Mets. Aunque se cree que no hay razón para apurar su trayectoria, también cabe la posibilidad de que el dominicano tenga tal impacto que obligue a la organización a echar mano de él si continúa con el desempeño que ha mostrado.AMED ROSARIOEquipo: 51s de Las Vegas, filial de los Mets de NYPosición: ShortstopBatea/Lanza: der./der.Fecha de nac.: 20 de noviembre de 1995Lugar de nac.: Santo Domingo, Rep. DominicanaEdad: 21 añosEstatura: 1.87 m, 6’2Peso: 86.2 kg, 190 lb

