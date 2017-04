Wild Mares Milk se lleva cerrado triunfo

Con Esgar Ramírez en la monta, Wild Mares Milk corrió por una abertura interior para ganar la edición 54 del West Texas Derby (G3), con bolsa de 162 mil 609 dólares, en el hipódromo de Suland Park.Wild Mares Milk, tresañera que ha tenido un rápido desarrollo, aumentó la velocidad en las últimas 100 yardas para vencer apenas por un cuello a Eaglelistic.La yegua críada en Desirio Texas, cubrió la distancia de las 400 yardas en 19.40 segundos, registrando un índice de velocidad de 93 con viento cruzado de 10 millas por hora. Ganadora también las pruebas clasificatorias, llegó a esta carrera como favorita 2-1.Entrenada por Fred Danley, Wild Mares Milk ganó por tercera ocasión en su carrera y se llevó 76 mil 427 dólares para J & SM, Inc., encabezada por Sue May de Fort Stockton, Texas.Como dosañera, Wild Mares Milk calificó para el Quarter Horse Futurity en Ruidoso el año pasado.Esgar Ramírez fue el jockey líder en cuarto de milla en la nación en el 2016 y está en camino a otro título de temporada en esa distancia en Sunland Park.Eaglelistic lideró hasta la mitad bajo la monta del jockey Mauro Salcedo y parecía que se perfilaba como el ganador, y aunque lo intentó fuerte al final falló por poco para el entrenador Cody Reynolds. El segundo lugar le dio a ganar 29 mil 270 dólares para su propietario Donnie Johnson.Always Ifs, favorito 7-5, tuvo un fuerte cierre por la parte exterior, pero le alcanzó solamente para ocupar el tercer lugar con la monta de Cody Jensen.Mojo Perry, el clasificado más rápido, terminó en la cuarta posición. Completando el orde de llegada estuvieron Dash Ta Desiro, Famouseagletime, Groupie James, Attack the Wild y Bella Faccia.Por otra parte, Running Dragon ganó su tercer stakes consecutivo esta temporada al superar fácilmente a sus rivales en las 350 yardas del Sunburst Stakes, con bolsa de 85 mil dólares.

