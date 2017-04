Mantienen Celtics liderato del Este

Nueva York.- Isaiah Thomas nunca había jugado en un equipo de 50 triunfos. Es momento de borrar esa meta de la lista.Los Celtics de Boston tienen cosas mucho más complicadas por delante –comenzando por un enfrentamiento ante los actuales campeones de la NBA.Thomas anotó 19 puntos en tan sólo 24 minutos y los Celtics se mantuvieron en la cima de la Conferencia Este con un triunfo ayer 110-94 sobre los Knicks de Nueva York.“Nunca había ganado 50 partidos en mi carrera en la NBA, así que definitivamente era uno de mis objetivos antes de iniciar la campaña, ganar 50 juegos, y me alegra que lo hayamos conseguido”, reconoció Thomas. “Pero como digo a menudo, tenemos mucho trabajo por delante”.Jaylen Brown aportó 16 tantos por los Celtics, que en el peor de los casos llegarían empatados con Cleveland con el mejor registro en el Este cuando reciban el miércoles a los Cavaliers. Boston no juega hasta ese día, mientras que los Cavs tienen dos partidos antes de ese duelo.Boston aseguró su primera campaña de 50 triunfos desde que finalizó 2010-11 con registro de 56-26, y en esta ocasión lo hicieron con lujo de facilidad. Encestaron el 55.6% de sus disparos y Marcus Smart y el dominicano Al Horford aportaron 14 unidades cada uno.“Hace un par de años habría pensado que eso sería algo que tendríamos que construir a lo largo de cierto tiempo, pero obviamente tenemos la fortuna de haber adquirido a un par de jugadores”, reconoció el coach Brad Stevens. “Todos están conscientes del objetivo final, de jugar para los Celtics e intentar competir cada noche”.“Me alegra, pero debemos finalizar estos cinco juegos de buena forma y prepararnos para la postemporada, y veremos lo que sea que consigamos al final de temporada, una vez que hayamos terminado”.Courtney Lee anotó 16 puntos y Kristaps Porzingis tuvo 14 por los Knicks, que durante el partido anunciaron que Derrick Rose se someterá a una cirugía para reparar un desgarre de cartílagos en la rodilla izquierda y se ausentará el resto de la campaña. Carmelo Anthony tampoco jugó por molestias en la zona lumbar.Por los Celtics, el dominicano Horford terminó con 14 puntos, 7 rebotes y una asistencia en 26 minutos de acción.Hornets 113, Thunder 101Oklahoma City, Oklahoma.- Kemba Walker anotó 29 puntos y Charlotte sobrevivió al sexto triple-doble consecutivo de Russell Westbrook, para que los Hornets derrotaran 113-101 al Thunder de Oklahoma City.Westbrook terminó con 40 unidades, 13 rebotes y 10 asistencias. Fue el 40mo triple-doble de la temporada para Westbrook, con lo que se coloca a uno de la marca de la NBA en poder de Oscar Robertson, quien logró 41 durante la campaña de 1961-62. Es la primera vez que Westbrook consigue un triple-doble ante Charlotte.Frank Kaminsky aportó 18 tantos y Michael Kidd-Gilchrist sumó 16 por Charlotte, que inició la jornada en el décimo puesto en la Conferencia Este, a dos juegos de Chicago, Indiana y Miami, que están empatados en la séptima posición.Walker concretó seis de 12 intentos de triple. Fue la 14ta ocasión en la campaña que Walker consigue al menos cinco encestes de tres puntos en un encuentro.Jazz 103, Espuelas 109San Antonio.- Kawhi Leonard logró 25 puntos y siete asistencias y las Espuelas de San Antonio vencieron 109-103 al Jazz de Utah en un duelo entre equipos de postemporada.El Jazz se acercó 102-98 con el enceste a media distancia de Joe Johnson con 2:06 por jugar, con lo que coronó un racimo de 10-0. Entonces, Leonard le bloqueó un disparo al pívot Rudy Gobert, de 2.16 metros de estatura, para ayudar a que San Antonio se aferrara a la victoria.Gobert finalizó con 19 tantos, 14 rebotes y seis tiros bloqueados. Boris Diaw anotó 19 puntos, logrando sus nueve disparos ante su ex equipo.Utah (47-30) aventaja por medio juego a los Clippers de Los Angeles (47-31) en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste, y tendría la ventaja de abrir en casa la primera ronda de la postemporada.Mavericks 109, Bucks 105Milwaukee, Wisconsin.- Harrison Barnes anotó 15 de sus 31 puntos en el último cuarto para guiar a los Mavericks de Dallas a un triunfo 109-105 sobre los Bucks de Milwaukee.Los Mavericks jugaron como si aún tuvieran aspiraciones de postemporada, mientras que los Bucks desperdiciaron una oportunidad de afianzarse al quinto puesto en la Conferencia Este.Dallas capitalizó las 15 pérdidas de Milwaukee, al convertirlas en 19 unidades. Y la bandeja del argentino Nicolás Brussino puso a los Mavericks al frente 91-82 con 7:12 por jugar.Los Bucks se acercaron 106-103 gracias al triple de Matthew Dellavedova con 1:24 en el reloj, pero no pudieron recortar más distancia.Dirk Nowitzki y el puertorriqueño J.J. Barea aportaron 17 puntos por los Mavericks, que quebraron una racha de cuatro derrotas. Yogi Ferrell logró 13 unidades al tomar el lugar del lesionado Seth Curry.Grizzlies 103, Lakers 108Los Angeles.- D’Angelo Russell anotó 28 puntos y tres de sus compañeros de los Lakers alcanzaron doble-dobles para que Los Angeles venciera 108-103 a los Grizzlies de Memphis.La derrota le salió cara a Memphis (42-35), rezagándose un partido y medio detrás de Oklahoma City por la sexta plaza de la Conferencia del Oeste, con cinco partidos por disputar.Mike Conley sumó 20 puntos y repartió 12 asistencias para los Grizzlies, pero falló un triple con 6.3 en el reloj para empatar el marcador.

