Brilla Lewandowski con triplete

Berlín— Bayern Munich aplastó el sábado a Augsburgo y pisó el acelerador en la recta final hacia su quinto título consecutivo de la Bundesliga, mientras que Borussia Dortmund no pasó de un empate 1-1 con Schalke en el derbi del Ruhr.Robert Lewandowski hizo un triplete y asistió en otros dos goles en la paliza de Bayern por 6-0 sobre Augsburgo, con la que conservó su ventaja de 13 puntos sobre Leipzig cuando restan 10 fechas en la temporada.``Lewandowski hizo lo que suele hacer'', comentó el técnico de Bayern, Carlo Ancelotti.Bayern, que tiene apenas una derrota en 26 partidos, no tuvo que esforzarse mucho para sumar su 20ma victoria de la temporada, especialmente ante un rival que dio descanso a varios titulares de cara a su duelo del miércoles contra Ingolstadt, un rival directo en la lucha contra el descenso.``Un revés ante Bayern no nos va a descarrilar'', señaló el timonel de Ausburgo, Manuel Baum.Lewandowski abrió la lata con un tanto a los 17 minutos, y agregó otros goles a los 55 y 79. Thomas Mueller agregó un doblete (36, 80) y Thiago Alcántara (62) redondeó el resultado final.Por su parte, el derbi 150 del Ruhr terminó de forma decepcionante para Schalke, al que le negaron lo que parecía un claro penal en los descuentos después que Marc Bartra tocó el balón con el brazo dentro del área.Pierre-Emerick Aubameyang anotó por Dortmund y Thilo Kehrer igualó por Schalke.Leipzig, que perdió impulso después de pisarle los talones a Bayern en la primera mitad de la temporada, se recuperó luego de tres partidos sin ganar al vencer 4-0 a Darmstadt, el colero del campeonato que parece condenado al descenso.En otros resultados, el mexicano Marco Fabián erró un penal y Eintrach Frankfurt empató sin goles con Borussia Moenchengladbach; Werder Bremen superó 5-2 a Friburgo, y Hamburgo venció 2-1 a Colonia.

