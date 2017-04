Perdonan Tuzos al Puebla

Puebla, Puebal— Los Camoteros empataron 0-0 con los Tuzos del Pachuca que acumulan 28 partidos sin perder en el Estadio Hidalgo.Aunque no ganó, el Puebla logró un punto que le ayuda para seguir sumando en la Tabla Porcentual en la lucha por la permanencia.Los Camoteros siguen sumando, lo cual es positivo por el tema de la quema, donde cada vez están más cerca de la salvación.Al 9', Cristian Campestrini mandó el esférico a tiro de esquina tras un zapatazo con el que Pachuca se pudo ir al frente.En los primeros minutos del encuentro, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2017, los Tuzos estaban encima de los Camoteros, quienes no lograban asentarse en el terreno de juego.Los pupilos de José Saturnino Cardozo intentaban sacudirse la presión con trazos largos, pero sin inquietar la meta de Oscar Pérez.Aunque Alexis Canelo hacia el esfuerzo, no lograba controlar una pelota a modo que lo dejará de frente al marco.Pachuca seguía buscando abrir el marcador, pero Hirving Lozano se equivocaba en el último pase para sus compañeros.A cinco minutos de que concluyera la primera mitad, los visitantes equilibraron el juego que se empezó a trabar en medio campo.En la parte complementaria, la ofensiva del local volvió a tomar posesión del balón, por lo que el Dedos López logró sacar un disparo de derecha que el guardameta poblano mandó a tiro de esquina.Al 55', el arbitró marcó la pena máxima a favor de Pachuca cuando Oscar Rojas derrumbó en el área a Irving Lozano, quien se encargó de fallar desde los once pasos.Más adelante, Alexis Canelo se fue abriendo espacio y sacó un disparo de pierna derecha, pero la zaga de los Tuzos se revolvió para bloquearlo.El Pachuca trató de marcar, pero al final dosificó los esfuerzos porque la próxima semana disputarán la vuelta de la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

