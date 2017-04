La más rápida

La atleta de UTEP, Tobi Amusan, demostró una vez más que es una de las corredoras más rápidas a nivel colegial al ganar ayer los 100 metros con vallas del evento Texas Relays que se celebra en Austin y además imponer nuevo récord del evento.Amusan cronometró 12.72 segundos, y dejó en segundo lugar a Rushelle Burton, de los Longhorns de Texas, que cruzó la meta en 12.80, mientras que el tercer sitio fue para Mikiah Brisco, de LSU, con 12.85.“Tobi y Michael Saruni tuvieon un extraordinario desempeño esta semana, rompiendo dos récords del evento en una competencia como esta, lo que es fantástico”, dijo el entrenador de UTEP, Mika Laaksonen. “Todavía tenemos que trabajar duro con la mayoría de nuestros atletas para lograr que vayan por el campeonato de la temporada”.Amusan llegó a este evento con el tiempo más rápido en la nación, luego de cronometras 12.63 segundos la semana pasada en el Kidd Field, por lo que de esta manera continúa invicta en la temporada al aire libre. Su tiempo de 12.72 segundos superó la marca de los 100 metros con vallas en los Texas Relay que había impueto Ashlee Williams (12.83) en el 2005. El viernes Amusan cronometró 12.75 en las eliminatorias, pero por el factor viento no lo hicieron válido como nueva marca de la competencia.Lilian Koech logró la medalla de plata en los mil 500 metros, con un tiempo de 4:22.12 (su mejor marca personal), detrás de Dana Mecke, del Texas Elite Track Club, que se llevó el oro al cronometrar 4:18.73. El tercer sitio fue para Hope Schmelzle, de Northern Illinois, con 4:22.65.En los primeros 300 metros, Koech ocupaba el octavo puesto, mientras que Mecke siempre se mantuvo en la punta. Al llegar a la marca de los 700 metros, la atleta Minera ocupaba ya el segundo lugar, mismo que mantuvo hasta el final de la competencia.El equipo femenil de relevo 4x400 de UTEP ganó la medalla de bronce al terminar la prueba en un tiempo de 3:40.95 minutos. La escuadra Minera estuvo integrada por Dreshanae Rolle, Florence Uwakwe, Madison Gibson y Ada Benjamin.El sitio de honor fue para el relevo de Oklahoma con 3:35.51, integrado por Ama Pipi, Mia Mukes, Daunicia Demerson y Payton Baker. En segundo lugar llegaron las chicas de Georgia, Catherine Reid, Devon Artis, Micaiah Ransby y Amber Tanner, que cronometraron 3.39.11.En la carrera de la milla, el Minero Jonah Koech fue sexto lugar con un tiempo de 4:03.75. El primer lugar fue para Samuel Worley, de Comal Canyon, con 4:00.61, el segundo para Alex Rogers, de Texas, con 4:01.65 y el tercero para Leo Manzano, de Hoka One One, con 4:02.02.Samantha Hall, de UTEP, terminó en séptimo lugar en lanzamiento de disco. Su mejor marca fue de 50.52 metros (165-9).El primer lugar fue para Elena Bruckner, de Texas, con 54.64 (179-3), el segundo para Daisy Osakue, de Angelo State, con 53.90 (176-10) y el tercero para Mariah Garcia, de Central Oklahoma, con 53.70 (176-2).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.