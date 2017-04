Le ponen drama

Glendale, Arizona— North Carolina falló algunos tiros, pero eso no fue ninguna sorpresa.Kennedy Meeks salvó el partido. Eso tampoco fue sorpresa alguna.Meeks, el único Tar Heel que pudo disparar con precisión el sábado por la noche, se apoderó del rebote ofensivo con el que salvó el partido en una victoria de 77 a 76 sobre Oregon luego que los Tar Heels fallaran cuatro tiros libres seguidos casi al llegar a la recta final.Todo fue parte de una noche muy fructífera para la carrera del jugador de último año de North Carolina, quien se quedó en la banca el año pasado cuando Villanova terminó de manera devastadora con las posibilidades de los Tar Heels de conseguir un título con un tiro de tres puntos justo cuando sonaba la chicharra.En este partido, Meeks terminó encestando 11 de 13 intentos de disparo amasando 25 puntos y 14 rebotes, ni uno de estos más importante que ese último rebote al final.El resto del equipo: 14 de 55 desde la duela. Justin Jackson fue uno de los pocos que logró sobreponerse. Obtuvo 22 puntos en 6 de 13 intentos de tiro.“Si no hubiera sido por Kennedy Meeks, quizás no habríamos lucido en el partido de basquetbol”, dijo el entrenador de Carolina, Roy Williams.De cierta manera, si hubieran perdido este hubiera sido igual de devastador como la derrota ante Villanova el año pasado para este equipo que tiene una misión con un único destino.Fue a base de su determinación, los rebotes y Meeks que North Carolina (33-6) estuvo al frente de este partido durante la segunda mitad y parecía estar listo, una y otra vez, para terminar con los incansables Ducks (32-7).Pero nunca sucedió tal cosa. Y después de que el tiro elevado de Keith Smith pusiera a Oregon a tan sólo un punto por detrás con siete segundos restando en el reloj, pareció como si al final todo se resolvería en la línea de los tiros libres.Y así fue, pero no fue del todo favorable.Primero a Meeks le cometieron un faul, se aproximó a la línea y con tranquilidad encestó sus dos tiros. Pero Theo Pinson logró entrar al área y golpeó el balón para enviarlo a las manos de Joel Berry II, a quien le cometieron faul con tan sólo cuatro segundos en el reloj.

comentarios

