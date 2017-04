Rugen en la selva

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas— Si alguien pensó que Pumas extrañaría a Nicolás Castillo es porque no esperaba la contundencia de la dupla Matías Britos-Jesús Gallardo.El técnico Francisco Palencia supo mover sus piezas ante la ausencia por lesión del goleador chileno y eso le trajo a los felinos un triunfo 3-0 sobre Chiapas, victoria que los mantiene en zona de Liguilla con 17 puntos.La delantera no fue la única zona que modificó el estratega auriazul, dado que en la contención sentó a Javier Cortés para poner a Kevin Escamilla y como lateral derecho apareció José Antonio García, en lugar del otro lesionado, Josecarlos van Rankin.Estos cambios tuvieron buen efecto en el equipo universitario, que si bien antes de romper el cero tuvo que trabajar mucho, esto por el parado del local, después dejó en claro su superioridad.Chiapas no mostró mucho, al frente se vio inoperante y con ello le dio una tarde tranquila al portero Alfredo Saldívar, todo lo contrario a lo que vivió su contraparte Moisés Muñoz, la figura de su equipo.El primer tanto apareció en el cierre del primer tiempo y lo firmó Gallardo, luego de hacer una pared con Bryan Rabello que lo dejó puesto para pegarle al balón con más colocación que fuerza y así mandarlo a las redes.El 1-0 a favor hizo que Pumas saliera con todo al complemento y de no ser por Muñoz pudo llevarse un marcador más abultado.Para el segundo gol ahora fue Gallardo quien puso el pasa para que Britos llegara de frente al arco y agarrara a contrapié al portero rival; la tarde redonda del “17” auriazul se cerró con su segundo tanto al 87’.Previamente Pablo Barrera saboreó una anotación pero se le anuló por un fuera de lugar, el cual fue dudoso.El cuadro de la UNAM sumó tres puntos importantes pero más que nada demostró que no tiene una dependencia ofensiva con Castillo.Tigres 0, León 1Monterrey, NL— En una actuación inoperante, los Tigres cayeron 1-0 con el sotanero León en el Estadio Universitario, para ponerse aún más lejos de una calificación a la Liguilla.Un rival con ausencias, el apoyo de su gente y la urgencia de puntos no les pareció suficiente a los Tigres, quienes brindaron otra horrible exhibición en el Apertura 2017 y se quedaron estancados en 12 puntos.El ex jugador de Tigres, Elías Hernández, fue el anotador del único gol del partido a los 66 minutos, al ganarle la espalda a Juninho en un pase largo de Luis Montes, y definir con un derechazo ante Nahuel Guzmán.El equipo de Ricardo Ferretti si acaso tuvo una jugada de gol en todo el partido, y fue desaprovechada por Ismael Sosa, quien desde prácticamente manchón penal voló su disparo.Nahuel ya había salvado a su equipo, cuando a los 36’ se impuso en un mano a mano a Christian Valdez.Sin embargo, después no pudo ante Elías, quien le dio su primer triunfo a León en el Uni en torneos cortos, para llegar a nueve puntos en el torneo.