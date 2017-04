Liverpool se impone 3-1 al Everton

Liverpool, Inglaterra— Liverpool pagó por un avión privado para traer de vuelta a Inglaterra a Philippe Coutinho después de jugar las eliminatorias sudamericanas, y asegurar que el volante llegase a tiempo y descansado para el derbi de Merseyside contra Everton.La inversión valió la pena.Coutinho anotó un gol de campanillas, asistió en otro tanto y Liverpool conservó su hegemonía en el derbi de la ciudad al derrotar el sábado 3-1 a Everton, en un duelo crucial en la batalla por los puestos de Liga de Campeones del fútbol inglés.El volante recibió una estruendosa ovación de los hinchas en Anfield cuando fue reemplazado en los minutos finales, luego de ayudar a Liverpool a mantenerse entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones, y extender una racha de 13 partidos sin perder ante Everton en la liga Premier.``Metió un gol extraordinario'', señaló el técnico de Liverpool, Juergen Klopp, quien agradeció a la selección brasileña porque Coutinho y su compatriota Roberto Firmino regresaron ``con un ánimo fantástico'' después de los dos partidos por las eliminatorias, en los que Brasil derrotó a Uruguay (4-1) y Paraguay (3-0) y se convirtió en el primer equipo en clasificarse al Mundial del próximo año en Rusia.Klopp dijo que Coutinho ``tuvo un partido muy bueno. No estaba contento cuando lo saqué, pero me gusta esa pasión''.Coutinho marcó el segundo tanto de su equipo luego de burlar a dos defensores y rematar desde afuera del área con comba, para meter el balón por un ajustado ángulo. También asistió a Divock Origi para el tercer gol a los 60 minutos.Sadio Mane abrió el marcador por Liverpool a los ocho minutos, aunque luego tuvo que abandonar la cancha por una lesión, y Matthew Pennington empató por un Everton que llegó a Anfield en séptimo puesto y con siete victorias en sus 10 últimos encuentros.Liverpool, que no pierde el derbi por la liga desde octubre de 2010, sumó tres puntos importantes en la lucha por mantenerse entre los cuatro primeros de la tabla de posiciones y clasificarse a la próxima Liga de Campeones. Escaló transitoriamente al tercer lugar con 59 puntos, aunque puede ser desplazado por Manchester City, que enfrenta el domingo a un Arsenal en picada.Ambos equipos jugaron con bajas importantes tras el receso internacional. Everton no contó con los zagueros titulares Seamus Coleman (Irlanda) y Ramiro Funes Mori (Argentina), mientras que Liverpool no tuvo al mediocampista Adam Lallana (Inglaterra).Por su parte, el líder Chelsea perdió por primera vez en casi tres meses al caer 2-1 ante Crystal Palace, un equipo amenazado por el descenso que continúa en alza desde la llegada del técnico Sam Allardyce.Cesc Fábregas anotó primero por Chelsea, que parecía encaminado a otra victoria rumbo al título, pero Wilfried Zaha y Christian Benteke respondieron con goles en rápida sucesión apenas cinco minutos después.Los Blues sufrieron apenas su cuarto revés de la temporada, y el primero desde que cayeron 2-0 ante Tottenham el 4 de enero.Aunque es improbable que alcancen a Chelsea, los Spurs recortaron la diferencia con el puntero a siete unidades gracias a su victoria 2-0 sobre Burnley. Ambos equipos tienen nueve partidos pendientes.Palace ha ganado cuatro partidos al hilo y está cuatro puntos encimad en la zona de descenso.En otros partidos, Manchester United empató sin goles con West Bromwich Albion, Hull venció 2-1 a West Ham, Leicester logró su quinto triunfo al hilo en todas las competencias desde que fue despedido el técnico Claudio Ranieri al superar 2-0 a Stoke, Watford superó 1-0 a Sunderland, y Southampton igualó 0-0 con Bournemouth.

