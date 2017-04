Alcanza Gonzaga primera final

Glendale, Arizona— Nigel Williams-Goss anotó 23 puntos, los jugadores de mayor tamaño de Gonzaga anotaron un combinado de 27, y los Bulldogs hicieron uso de una estrategia en los últimos segundos para llevarse una victoria de 77 a 73 sobre South Carolina el sábado en un enfrentamiento entre dos equipos que llegan por primera vez al Final Four.Los jugadores de siete pies de altura de los Bulldogs, el jugador de último año Przemek Karnowski y el jugador de primer año Zach Williams, se encargaron de todo en ambos extremos de la cancha llevándose un combinado de 18 rebotes. Collins también acumuló seis bloqueos.Gonzaga (37-1) se enfrentará al ganador entre North Carolina y Oregon en el partido por el campeonato nacional el lunes por la noche.“Saber que vamos a jugar en el último partido del año, es una locura”, dijo el entrenador de Gonzaga Mark Few.Williams-Goss falló un tiro quedando tan sólo 12.7 segundos de juego y South Carolina recuperó el balón y pidió un tiempo fuera, estando en desventaja 75 a 72. South Carolina comenzó a mover el balón y Gonzaga cometió un faul en contra de Sindarius Thornwell con 3.5 segundos restantes. Thornwell anotó el primer tiro libre y luego falló el segundo a propósito. Killian Tillie recuperó el balón para Gonzaga, le cometieron una falta y luego encestó dos tiros libres con 2.2 segundos en el reloj para asegurar el partido.“Hemos estado practicando todo el año y siempre queremos cometer el faul cuando quedan menos de seis segundos en el reloj. Creo que nuestros jugadores hicieron un gran trabajo”, dijo Few. “Josh Perkins hizo un muy buen trabajo al ser paciente y no haber cometido el faul durante el disparo. La segunda parte es que se tiene que conseguir el rebote, y eso es lo que en veces nos ha resultado muy difícil. Pero ejecutaron muy bien”.Williams-Goss, un jugador del segundo equipo del All-American, condujo a los Bulldogs a conseguir una ventaja de 14 puntos en la segunda mitad, pero ésta pronto se disolvió a manera que los Gamecocks (26-11) amasaban una racha de 14 puntos para conseguir una ventaja de 67 a 65 con 7:06 minutos restando aún en el reloj.“Cuando las cosas se pusieron difíciles nos unimos como equipo y logramos conseguir la victoria”, dijo Williams-Goss. “De ninguna manera me iba a quedar fuera del partido. Estos son los últimos dos partidos de la temporada. Ahora estamos a 40 minutos del campeonato”.

