Quedan a deber Chivas y Morelia

Morelia, Michoacán— En una de sus actuaciones más flojas del torneo, el Guadalajara puso en riesgo su liderato general al empatar sin goles en su visita al Morelia.Los rojiblancos sólo mostraron chispazos a la ofensiva frente a unos Monarcas que, durante la mayor parte del trámite del juego, tuvieron más intención de quedarse con el triunfo y hasta pegaron un balón al poste.De hecho el equipo de Roberto Hernández, con buen funcionamiento táctico ante la lentitud de sus zagueros, buscó cortar circuitos desde el medio campo y por momentos hasta arrinconó al chiverío.Matías Almeyda, a diferencia de otros encuentros, ahora no se lanzó a meter delanteros en exceso y su primer cambio fue incluso conservador, al sacar a Orbelín Pineda para poner a Michael Pérez a hacer una doble recuperación con José Juan Vázquez.De las insinuaciones rojiblancas al minuto 32, Alan Pulido mandó el esférico a las redes, pero el tanto no contó ya que se encontraba en posición fuera de juego.Carlos Fierro, ahora titular en lugar de Eduardo López, quien no trabajó en la semana y empezó en la banca, fue uno de los elementos más activos al frente y provocó dos amonestaciones, pero encontró poca claridad frente a la portería.Ya en el segundo tiempo, el chileno Diego Valdés cobró un tiro libre que casi abre el marcador al minuto 52', pero el balón impactó en la horquilla hacia la izquierda de Rodolfo Cota.El cero a cero es el primero que se registra entre ambos equipos en la historia de los torneos cortos.Con este empate, el Rebaño llegó a 21 puntos, por lo que podría ser superado por el Toluca.

