Se imponen Soles a La Tribu

A pesar de que toda la parte complementaria la jugaron con inferioridad numérica, Soles de Juárez no renunció al ataque, no traicionó sus principios ofensivos y se impuso 4-2 a La Tribu.En actividad de la jornada 14 de la Tercera División Profesional, que se llevó a cabo en el Estadio 20 de Noviembre, la escuadra soleada abrió el marcador muy temprano en el partido.Al minuto cuatro, en pelota parada, Héctor Espino encontró la primera anotación para la causa roja.El dominio de Soles se mantuvo y al 13’ de tiempo corrido Jorge Vázquez reventó el larguero, pero para fortuna del cancerbero de La Tribu la esférica regresó a la cancha para que un defensa despejara.Fue hasta la media hora de juego cuando los dirigidos por Francisco Palacios generaron una jugada de peligro que terminó con un disparo que se fue por encima de la portería que defendió Brandom Jaramillo.Soles dejó crecer al rival y fue empatado desde el manchón penal. En un centro que el defensa trabajó y cubrió para que el portero saliera y tomara la pelota, no se entendieron, y en la jugada terminaron por derribar al delantero y el árbitro decretó la pena máxima.Desde los once pasos Pablo Miranda puso la pelota en el fondo de las redes para la igualada momentánea.Poco le duró el gusto a La Tribu, ya que dos minutos después de nueva cuenta Soles se puso a la delantera con la anotación de Cristopher Martell, al 40’ de acción.Quedaban menos de tres minutos a la primera mitad cuando Erick García vio la segunda amarilla y por consiguiente el cartón rojo para dejar en inferioridad numérica al cuadro soleado.El arbitró le mostró la segunda tarjeta a García porque a su parecer el jugador fingió una falta a 20 metros del área grande; la primera preventiva se la apuntó por un supuesto codazo que dio a un defensa en una corrida en la que los dos jugadores buscaban la pelota.Así terminó la primera parte, con fuertes reclamaciones de Rafael Guzmán al grupo arbitral.De regreso del descanso, no se cumplía el primer minuto de juego cuando La Tribu empató por conducto de Edwin Cardona.Parecía que el partido estaba dado para que la escuadra indígena aprovechara tener un hombre de más en el terreno de juego, pero el artillero de Soles dictó otra cosa.Al minuto 56 Jorge Vázquez encontró el primero de sus dos goles y una vez más puso a los de rojo con la ventaja.Vázquez sentenció el duelo con la cuarta anotación para Soles al 76’ de tiempo corrido, tras aprovechar un rechace del arquero y entrar prácticamente con la pelota a la portería.

