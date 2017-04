Bulldogs y Gamecocks, en duelo de defensivas

Glendale, Arizona— South Carolina y Gonzaga tienen más en común que simplemente haber llegado al Final Four.La experiencia ha sido la palabra clave en los dos programas esta semana rumbo a su partido de la semifinal nacional.Una palabra aún mayor que también aplica es defensa. No juegan con el mismo estilo, pero ambos son efectivos en mantener a raya a su oponente.El guardia Duane Notice es el punto focal de la defensa del séptimo seleccionado South Carolina.“Al igual que el armador se encarga de poner en marcha a la ofensiva, el defensor se encarga de poner en marcha a la defensa”, según dijo el entrenador de los Gamecocks, Frank Martin, el viernes. “Cuando se cuenta con un muy buen armador en la ofensiva, se cuenta con un equipo muy bueno ofensivamente hablando. Cuando se cuenta con un guardia que es muy bueno en la defensa, entonces se tiene a un muy buen equipo defensivo. Ambos van de la mano”.El jugador del primer seleccionado Gonzaga (36-1) de quien se espera que estará al frente de la defensa del equipo es el centro de siete pies con una pulgada de estatura Przemek Karnowski.“La protección del aro que tenemos este año es diferente a todo lo que hemos podido mostrar en la cancha”, dijo el entrenador de los Bulldogs, Mark Few. “Tenemos la corpulencia, la fuerza y el tamaño de Karnowski que nos permite prescindir de la doble cobertura. Por lo que no estamos obligados a utilizar nuestras rotaciones. Pero también podemos combinar eso con el atletismo, el bloqueo de tiros de Zach Collins y de Killian Tillie, lo cual también nos ayuda mucho.Si les preguntamos a los Gamecocks sobre la defensa de Gonzaga es seguro que digan la protección al aro una y otra vez.“Sus jugadores son enormes”, dijo Sinbarius Thornwell de South Carolina. “Saben muy bien cómo conseguir los rebotes y nosotros somos buenos en recuperar los rebotes ofensivos. Somos muy buenos en el ataque al aro”.

