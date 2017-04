A ‘vengar’ a los grandes

Ciudad de México— Pumas tiene la encomienda de reivindicar a los grandes.En su lucha por no descender, Jaguares ha logrado lo que muchos sueñan, en la presente campaña ya derrotó al América (2-0), a Chivas (4-3), a Cruz Azul (2-0), y ahora llegan los universitarios con dos sensibles bajas, pero con la firme idea de comenzar a sumar fuera de casa, antes de que comiencen a sufrir para pelear por un lugar para la Liguilla.“Ya no hay rival chico, es muy parejo el campeonato, si pierdes tres estás en el lugar 13, y si ganas 2, te pones entre los primeros, de nuestra parte hay que mentalizarnos en la victoria”, mencionó Francisco Palencia ante de viajar rumbo a Chiapas.La escuadra auriazul no llega en las mejores condiciones, pues Nicolás Castillo no estará en la delantera para apoyarlos, ya que no pudo superar una dolencia en el tobillo derecho, por lo que se encuentra fuera de acción, tomando rehabilitación para apurar su regreso.En la zaga, Darío Verón retornó sin contratiempos de su participación en la Fecha FIFA con la selección de Paraguay, pero el que no la libró fue el lateral, Josecarlos Van Rankin.Según Palencia, el equipo tiene gente capaz para suplir a los ausentes y reveló que Matías Britos será quien tome el lugar del goleador de la Liga, además de que tiene confianza en la gente de banca como Santiago Palacios.En el caso de Van Rankin ya alistan a Erik Vera, aunque el técnico no descarta nuevos ajustes en la formación del plantel.Los universitarios tienen 14 puntos y están en el octavo sitio, de visita sólo han ganado un partido, siendo de los equipos que menos unidades han rescatado fuera de cada. Chiapas sólo ha perdido uno como local.

