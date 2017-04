Va por cetro

Ciudad de México— Mariana la “Barbie” Juárez y Catherine Phiri, de Zambia, protagonizarán este sábado por la noche una histórica velada boxística en el Zócalo capitalino.Las púgiles dirimirán el título mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Plaza de la Constitución; escenario que espera dar cabida a por lo menos 25 mil aficionados.“Para mí es un orgullo estar en un escenario que por primera vez recibe una función de boxeo. Espero regalarle a México un título mundial. Me preparé mucho y espero que eso se note”, dijo Juárez, luego del pesaje oficial.La “Barbie” y su rival a no tuvieron problemas para dar el peso pactado para el combate. La primera marcó 53 kilos 500 gramos; mientras que la segunda, quien es vigente campeona mundial, marcó 52.500 kg.“Estoy muy emocionada porque al fin llega el día para el que me hepreparado. Les aseguro que mañana va a surgir una nueva campeona mundial en la división gallo”, agregó.La cartelera para la primera función en el Zócalo será de 12 peleas.Entre ellas la que disputarán por el título de los pesos pesados, también del CMB Alejandra la “Tigre” Jiménez y la estadounidense Carlette Ewell.En el combate semiestelar estará en disputa el cetro mundial juvenil superpluma del CMB. Se medirán Eduardo “Rocky” Hernández ante Hugo “Dinamita” Santillán.Juan Pablo el “Pivi” Romero, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, debutará como profesional ante Arturo “Gladiador” López, mientras que Nery “Pantera” Saguilán disputará ante Jesús “Cotto” el campeonato nacional ligero.No será la primera vez que la principal plaza pública del país albergue un evento deportivo de primer nivel, pues apenas el 9 de marzo pasado fue sede de la etapa inicial del Rally de Guanajuato, cuarta fecha del calendario de la WRC, además de albergar el rally de jonrones y evento de tiro con arco.

