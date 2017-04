A redimirse

Glendale, Arizona— Roy Williams podía escuchar sus propios pasos mientras caminaba por los vestidores casi en silencio, aun intentando encontrarle sentido a una pregunta que no tenía respuesta: ¿Qué se le puede decir a un grupo de jugadores que lo hicieron todo bien, pero aun así perdieron?De alguna forma u otra, tal pregunta ha rondado en North Carolina durante toda la temporada. Con una victoria sobre Oregon en el Final Four este sábado, los Tar Heels (31-7) volverán a llegar al partido por el título, donde, el año pasado, Villanova aplastó sus sueños con un impresionante tiro –un tiro de tres puntos con el que ganaron el partido justo cuando sonaba la chicharra.“Es el sentimiento más frustrante que he sentido en mi vida”, según Williams se refirió al resultado del partido. “Lo que hice fue intentar decirles, enfoquémonos en utilizar esto que sentimos como fuente de energía para trabajar extremadamente duro durante el periodo de temporada baja”.La mayoría de los jugadores clave de los Tar Heels del año pasado –entre ellos, Joel Berry II, Isaiah Hicks y Justin Jackson– están de vuelta. Tienen un canal por el que el grupo se envía mensajes de texto llamado simplemente “Redemption” (Redención).Los jugadores de North Carolina han caminado por una línea muy fina en esta temporada entre la inclinación natural de revivir la dolorosa derrota, y la imposible tarea de olvidarla.“Nuestro sueño era llegar aquí”, dijo Jackson. “No era necesario volver aquí y recuperar lo que pensamos que habíamos ganado el año pasado”.Oregon (33-5) también tenía sus sueños de lograr conseguir el título el año pasado, también.Los Ducks eran el primer sembrado, pero en un Torneo de la NCAA tal noción los hizo salirse de control, el guardia Dillon Brooks fue reprendido por el entrenador del equipo perdedor en los Dulces 16, Mike Kryzewski de Duke, quien lo sermoneó por encestar un incuestionable tiro de tres puntos mientras que los equipos intentaban consumir el reloj. Luego los primeros clasificados Ducks se toparon en Buddy Hield en la Élite de los Ocho.Parecían estar listos para otra campaña esta temporada, luego Chris Boucher quedó fuera con una rodilla lesionada en el torneo de la Pac-12, y las posibilidades de que Oregon volviera a ser un primer seleccionado quedaron en el olvido.

