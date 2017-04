Marcada rivalidad

En nuevo horario (19:00 horas), con la misma rivalidad y pasión, aderezado por las implicaciones directas de Liguilla que tiene, los Bravos FC Juárez recibirán hoy, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a los Potros de Hierro del Atlante, en el sexto juego de la historia entre escuadras equinas, en el Ascenso MX.Protagonistas de la final por la corona en el Apertura 2015 que ganó el FC Juárez, por global de tres goles a uno, fronterizos y quintanarroenses tratan de entrar a la ‘fiesta grande’, en la ‘división de plata’.En esta batalla, los Bravos tienen ventaja en la tabla general con 21 puntos, están en octavo sitio y, en los dos últimos cotejos han sumado cuatro de seis puntos posibles.A su vez, los Potros, quienes han perdido gas a últimas fechas, con un empate en casa con Lobos BUAP y dos derrotas consecutivas ante Potros UAEM y Coras Tepic. llegan al encuentro en el undécimo sitio en la clasificación con 19 unidades.“Tenemos que sacar los tres puntos si o si, sabemos cómo está la tabla y tenemos que salir a ganar y más que tenemos la ventaja que estamos en casa”, declaró Juan David Castro, lateral derecho del conjunto local.En los cinco juegos anteriores a éste, entre partidos de fase regular y los de la citada final, ni Bravos ni Potros han perdido ningún duelo en casa, con tres victorias para los de Quintana Roo y dos para Ciudad Juárez.Castro Ruiz destacó que el cuadro fronterizo llega muy motivado a este encuentro después del empate a cero goles en el Agustín Coruco Díaz, el sábado anterior, en Zacatepec, Morelos.“Creo que llegamos muy bien. Creo que nos dio mayor confianza y creo que vamos agarrando el nivel que todos esperamos”, expuso.David afirmó que a los Bravos les ha faltado jugar con la misma intensidad en los dos tiempos y adelantó que los Potros vendrán a jugarse la vida a esta ciudad.“Creo que va a ser un partido muy intenso y dinámico que -Atlante- no va a dar ningún balón por perdido y nosotros tampoco”, expuso.El futbolista veracruzano consideró una obligación para Bravos clasificar a la Liguilla, instancia a la que no llegan desde el Apertura 2015.“Sí, es una obligación. Más que nada por el equipo que tenemos para estar luchando las finales y, más que nada, ascender”, declaró.Por acumulación de cinco tarjetas amarillas, los defensas centrales Isaac Ruiz y Gilberto ‘Betao’ Barbosa no podrán ver acción en este juego.En cuanto a lesionados, sólo Sidnei Sciola realizó trabajo diferenciado y los demás jugadores están listos para ser tomados en cuenta por el entrenador Miguel de Jesús Fuentes, indicó Luis Felipe González, médico del equipo.Jonathan Hernández será el árbitro central del partido y tendrá como asistentes uno y dos a Luis Sandoval y a Mauricio Nieto.Edgar Espadas fungirá como cuarto oficial.Bravos vs PotrosJornada 15. Torneo Clausura 2017. Liga de AscensoCUÁNDO: Hoy. Sábado 1 abril. 19:00 horasDÓNDE: Estadio Olímpico Benito JuárezVEÁLO EN VIVO: Por SkyFRENTE A FRENTEBravos FC Juárez8 En la tabla general21 Puntos6 Victorias3 Empates5 Derrotas17 Goles a favor16 Goles en contra+ 1 Diferencia golesAtlante11 En la tabla general19 Puntos5 Victorias4 Empates5 Derrotas16 Goles a favor15 Goles en contra+ 1 Diferencia goles*Antes del inicio de la jornadaEL HISTÓRICO— Apertura 201514 agostoAtlante 2-0 Bravos FC Juárez— Final Apertura 2015Juego Ida / 2 diciembreAtlante 1-0 Bravos FC JuárezJuego vuelta / 5 diciembreBravos FC Juárez 3-0 Atlante— Clausura 201630 eneroBravos FC Juárez 1-0 Atlante— Apertura 2016Atlante 2-1 Bravos FC Juárez

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.