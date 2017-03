Protagonistas del Final Four

Glendale, Arizona— El Final Four está listo, con un equipo de élite y tres equipos novatos que se dirigen al desierto para decidir quién será el campeón del Torneo de la NCAA.North Carolina ya ha estado antes en el último fin de semana del basquetbol colegial y llegando al partido por el título el año pasado. Oregon ha llegado al Final Four por primera vez desde que ganara su único título nacional en 1939, mientras que Gonzaga y South Carolina se aventuran por primera vez a territorios nunca antes explorados de la Locura de Marzo.Será un gran fin de semana, y para que ustedes estén preparados, aquí les presentamos a los equipos, jugadores, entrenadores y los enfrentamientos a los que hay que poner atención en el Estadio de la Universidad de Phoenix.LOS EQUIPOSNorth Carolina. Equipo veterano y multi-talentoso, ya ha estado aquí antes en más ocasiones que cualquiera de los demás equipos juntos.Gonzaga. Finalmente llega al Final Four, los Zags están listos para dar dos pasos más y agregar un título del campeonato a su currículum.Oregon. Los Ducks pudieron haber perdido a su jugador clave Chris Boucher, quien se lesionó un ligamento cruzado anterior, pero cuentan con el suficiente talento para competir en la contienda por el campeonato. Simplemente recordemos lo que le hicieron a Kansas.South Carolina. Los Gamecocks saben competir. Eliminaron a tres de los primeros clasificados en la Región del Este, siendo estas sus primeras victorias en el Torneo de la NCAA en 44 años, listos para hacer que su participación sea aún más especial.LOS MEJORES JUGADORESNigel Williams-Goss, Gonzaga. El seleccionado al Primer Equipo del All-American puede deshabilitar al mejor jugador del equipo contrario, está al frente de una de las ofensivas más eficientes en la nación y es un excelente líder.Sindarius Thornwell, South Carolina. Un jugador muy físico, sabe anotar, recupera los rebotes y es un excelente jugador defensivo. Quizás no haya nadie que esté jugando mejor en este torneo.Dillon Brooks, Oregon. Siempre juega al límite, y usualmente siempre está cerca de cruzar dicho límite. Siempre encuentra la manera de hacer una gran jugada.Justin Jackson, North Carolina. Un jugador muy atlético, puede disparar al aro desde cualquier lugar de la cancha, y es la pesadilla de los entrenadores contrarios que intentan averiguar la manera de detenerlo.LOS ENTRENADORESRoy Williams, North Carolina. El decano de los entrenadores del basquetbol colegial, de una apasionada personalidad que lo caracteriza como uno de los mejores.Frank Martin, South Carolina. El hombre que viste de traje es conocido por su apasionada actitud y su mirada intensa que lanza desde la lateral. También resulta ser un muy buen entrenador y una de las personas más leales al deporte.Mark Few, Gonzaga. Sin preocupaciones —y logrando siempre mantener la calma— cuenta con la agudeza que se necesita en el basquetbol para llevar al equipo de los Zags a conseguir su primer título nacional.Dana Altman, Oregon. Siendo por años conocido como uno de los mejores en la nación, ha demostrado serlo en la campaña de los Ducks rumbo al Final Four.JUGADORES CLAVEZach Collins, Gonzaga. El mejor prospecto para la NBA que sigue en el grupo es un jugador de la banca, pero puede instantáneamente cambiar el resultado de un partido, siendo un jugador de primer año de siete pies de altura que sabe anotar y proteger el aro.Jordan Bell, Oregon. Una razón por la que los Ducks no han perdido el control de su defensa sin contar con el experto en el bloqueo de tiros, Chris Boucher, en la alineación.Luke Maye, North Carolina. El jugador de segundo año de seis pies con nueve pulgadas de estatura es un excelente elemento salido de la banca y quien encestó el tiro al momento que sonaba la chicharra para vencer a Kentucky, teniendo un lugar en el Final Four en juego.Rakym Felder, South Carolina. El armador de primer año de cinco pies con 10 pulgadas puede disparar a distancia y darles a los Gamecocks la chispa necesaria que un jugador de la banca les puede ofrecer.ENFRENTAMIENTOS CLAVELos rebotes defensivos de Oregon contra los rebotes ofensivos de North Carolina. Los Tar Heels compensaron el 42 por ciento de sus disparos fallidos con rebotes ofensivos. Oregon calificó en el 180vo. lugar a nivel nacional en rebotes defensivos. Esto podría ser un elemento clave en el partido del sábado.South Carolina contra los jugadores ofensivos de Gonzaga. El centro de los Zags Przemek Karnowski es quizás el jugador de mayor tamaño en el país, midiendo siete pies con una pulgada y pesando 300 libras. Collins es un jugador de siete pies de altura. A los jugadores ofensivos de los Gamecocks, Maik Kotsat y Chris Silva les faltan por lo menos tres pulgadas para alcanzar la estatura de Karnowski y son mucho más ligeros en peso. El jugador polaco es también un adepto lanzador de pases, por lo que South Carolina tendrá que ser muy cuidadoso con su planeación de juego.Ritmo de juego de Oregon contra North Carolina. A los Tar Heels les gusta jugar rápido. Anotar a los cinco segundos después de haber fallado un tiro libre. Los Ducks, a pesar de su reputación de ser un equipo que juega a un ritmo acelerado, juegan a un ritmo ajustado que calificó en el 241vo. lugar a nivel nacional. Si se controla el ritmo, se gana el partido.Gonzaga desde la distancia de los tres puntos contra la protección de South Carolina. Los Gamecocks son expertos a la hora de defenderse de un ataque de disparos de tres puntos, manteniendo a sus oponentes en el octavo porcentaje más bajo (30.1) en el país. Los Zags no se enfocan tanto en los disparos de tres puntos —calificaron en el 275vo. lugar a nivel nacional anotando el 26 por ciento de sus tiros por detrás del arco— pero cuentan con cuatro jugadores que encestaron por lo menos 40 disparos de tres puntos en esta temporada. Disparar sobre la pantalla de la defensa en lugar de rodearla será la clave para South Carolina.