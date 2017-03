Roles de futbol y beisbol locales

INTERLIGAS SABATINASabado 1 de abril de 2017HIPICO FUENTES 610:00 Jesus Army vs Inter12:00 Novatos vs Ganador 1013:50 Celtic vs ICSHIPICO FUENTES 712:00 Coclisa vs MantoHIPICO FUENTES 816:00 Pumas vs Santa FeTodos los equipos deben presentar credenciales 2017INTERLIGASDomingo 2 de abril de 2017HIPICO FUENTES 18:00 Dep Peñarol vs Dep Santhee9:50 Union Promex vs Werder Bremen11:40 La mas Barata # 1 VS Atco LópezHIPICOs FUENTES 28:00 Santa Lucia vs Cachorros Reforma9:50 Dep. Silvia*vs Dep HernandezHIPICOs FUENTES 48:00 Alameda vs Revelion doble juego9:50 Dep Dorados vs Revelion11:40 Deportivo X vs ArsenalHIPICOS FUENTES 58:00 Dep Cundo vs Rodeo Dgo9:50 Dep.Rios vs Astros11:40 La Banda vs Atco San FelipeHIPICOS FUENTES 68:00 Dep Fronte vs Dep Hinojo9:50 Gallos Fc vs Dep Chilos11:40 Dep. 23 vs Manchester CityHIPICOS FUENTES 78:00 Atco Renteria vs Real Madrid pato9:50 Dep Chachos vs Santos Limones11:40 Chachos JR vs Dep. EspañaHIPICOS FUENTES 88:00 Retiro Fc vs Chaveña9:50 Sporting FC vs EnfermotesPendiente: Dep Espanol, Dep. WainosREFORMADomingo 2 de abril de 2017SANCHEZ AVILA 18:30 Dep. P.C.P. vs Chelsea K-410:30 Sánchez Soccer vs Tigres12:15 A.D. Soccer v Gran TorinoSANCHEZ AVILA 28:30 Levante vs Bernal Soccer10:30 Dep. Reza vs Zorros GisenaMISIONES 28:30 Dep. Charly FC vs Catangas10:30 San Pancho vs Linda VistaMISIONES 38:30 Delfines vs Inter10:30 Olimpus vs Gallos VerdesDescansa San AntonioOSCAR DE ALBAFecha 21Sábado 1 de abril de 2017NIDO #115:30 Maria Isabel vs Lindavista17:00 Deportivo Velazquez vs Deportivo MirandaNIDO #215:30 Santos vs River Plate17:00 Melchor Ocampo vs BarsaCAMPO GIREGO15:30 Guadalajara vs Ortiz-Rojas17:00 Cummins vs Deportivo ManedaEL FORTIN DE LA JMASSábado 1 de abril de 2017JMAS10:30 Cobras vs Dream Time12:00 Polly Crup vs JMAS2:15 Salter Labs vs Bud Light3:30 Polly Crup vs BayerDomingo 2 de abril de 2017JMAS10:00 Ramon vs Unión11:15 Bayer vs F C Bravos12:30 Cesar, s vs Invercap1:45 Dpvo. Evelyn vs Espartanos3:00 Bayer vs Moderna4:20 García vs SAREEL FORTIN10:00 Eco 2000 vs Necaxa11:15 Los Borrachos vs Las Chonas12:30 Laguna vs VikingosAZTECA JUAREZDomingo 2 de abril 2017Cat. (Primera y Segunda Fuerza)LA CEMENTERA9:00 Novatos del Km 20 vs Desponchadora Guarumo1:30 Los Chagos vs Central RestauranteraIMPERIAL AEROPUERTO # 19:00 Los Rollos vs Cachorros del Sur1:30 Vaqueros vs Cachorros del SurIMPERIAL AEROPUERTO # 29:00 Redsox vs Piratas1:30 Brets vs Los JalapeñosIMPERIAL AEROPUERTO # 39:00 Astros vs Multiservicios Diesel Flores1:30 Rastro Municipal vs BufalosIMPERIAL AEROPUERTO # 49:00 Sbtr vs Dorados de Villa1:30 Colonia Anahuac vs ChihuahuasIMPERIAL AEROPUERTO # 59:00 Cardenales de Buena Vista vs NaranjerosIMPERIAL AEROPUERTO # 69:00 Diablos Del Cmi. vs Whitesox1:30 Los Diablos vs Cachorros de MartinezConvocatoria: La Liga de Beisbol Azteca Juarez invita a todos los equipos de beisbol a jugar en las categoria Primera y 2da Fuerza, inscripciones abiertas junta todos los martes a las 7 Pm, informacion al 656-6-36-56-22 Y 2-42-51-11LIGA ESTUDIANTIL DE FUTBOL RAPIDO 2017Jornada # 8 (Varonil)Viernes 31 de marzo de 201712:00 Condesa IADA vs Hijos De Trosky ICSA, campo 112:00 Thc FC ICSA vs Deportivo Castiel ICSA, campo 212:50 Relampamigos ICSA vs Deportivo Rachos Jr ICB, campo 112:50 Hijos De Trosky ICSA vs Chacho Independiente ICSA, campo 21:40 Club Cuervos ICB vs Pelusa Caligari ICB, campo 12:30 FC Panteras IIT vs Led Olds ICB, campo 13:20 Galaxy ICB vs Pibes FC IIT, campo 14:10 Niupi Reloaded ICSA vs Leones Fc ICSA, campo 15:10 Mexas Fc ICB vs Los Arquis IADA, campo 1Jornada # 8Sábado 1 de abril de 20178:00 Juventus TS ICSA vs Jrz Girl IIT, campo 1 femenil9:00 Morumbi ICB vs Grillos FC, campo 1 varonil9:00 Foraneos ICSA vs Real Civil ICSA, campo 2, varonil10:00 Yoga Bonito IIT vs Dourmound Fc ICSA, campo 1 varonil10:00 Mayates Fc ICB vs Cow Boys ICSA, campo 2 varonil11:00 Guayabos IIT vs Galaxi ICSA, campo 1, varonil11:00 Foraneos ICSA vs Elite Fc IADA, campo 2 varonil12:00 Yoga Bonito IIT vs Barcelona ICSA, campo 1 varonil12:00 Milan ICSA vs El Otro Equipo ICB, campo 2, varonil1:00 Milan ICSA vs Deportivo Napoli IIT, campo 1 varonil1:00 Zucaritas Fc ICB vs Italia ICB, campo 2 varonil2:00 Deportivo Napoli IIT vs Zucaritas ICB, campo 1 varonil2:00 Galacticos IIT vs Carmelits IIT, campo 2 varonil3:00 Rearq Return IADA vs Versalles ICB, campo 1 varonil3:00 Fc Gyton ICB vs Franco Canadiense IADA, campo 2 varonil4:00 Roma ICSA vs Juventus ICSA, campo 1 varonil4:00 Coligaris Fc ICSA vs Koras IADA, campo 2 varonil5:00 Franco Canadiense IADA vs Muerte Lenta ICSA , campo 1 varonilGUILLERMO GONZALEZJornada 7 LigaSábado 1 de abril de 2017“GUAYU” GALVAN (CODER 1)16:45 Xliebres vs RayadosJUAN DOMINGUEZ (CODER 2)16:45 Laguna vs Franco SoccerHIPICO 516:45 Universo Soccer vs Cruz AzulHIPICO 616:45 Joyeria Aries vs ChivasHIPICO 716:45 Carrillo United vs TigresLA TRIBU16:45 Corassa F.C vs Panchitos C.J.FUERZA SOLES 116:45 Lear La Cuesta vs Dep. A. SalazarFUERZA SOLES 216:45 Pericos Intra vs PromotoresTOMZA-SILZA16:45 Dicoem Altavista vs TomzaJUAREZ X ZARAGOZAJornada 8 Campos Rio BravoCAMPO 108:00 Guerreros vs Dep. Escondido10:00 Liverpool vs Panchitos 30CAMPO 208:00 Lyon vs Covadonga10:00 Los Reyes vs Dep. AmaroCAMPO 308:00 Bayern vs Dep. Aldi10:00 Panchitos vs Cuauhtémoc12:00 Dep. Juárez vs Real MoreliaDescansa Que Taquitos F.C.LUIS CARLOS AGUIRRESábado 1 de abril del 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo JC vs Cristian y Cristal Libre Liga9:30 Bugna Kapewa vs Konsty Libre Liga11:00 Juventus vs Deportivo Milán Libre Liga12:30 Santos vs Atlético Rojo Libre LigaPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Camef 21 vs Rodríguez RM Primera Infantil Liga9:30 Camino Joven Jr. vs Romanos Juvenil Liga11:00 Manchester vs Romanos Jr. Primera Infantil LigaMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Vida y Verdad vs Real Aldama Libre Liga9:30 Real Madrid vs Axioma Hormigas Primera Infantil Liga11:00 Deportivo Hidalgo vs Axioma Jr. Primera Infantil Liga12:30 Deportivo Rodríguez vs Deportivo Caballero Libre LigaESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Manchester vs Deportivo Echeverria Libre Liga9:30 Deportivo Cuervos vs Rex Med Libre Liga11:00 Deportivo Avila vs Demonios Primera Infantil LigaGUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Magia Azul vs Axioma Libre Liga9:30 Konsty Jr. vs Deportivo Avila Juvenil Liga11:00 Oriente Poniente vs Lear Libre LigaRAFAEL ANGEL PEREADomingo 2 de abril de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I11:30 Valparaiso vs Argentina13:15 K-S vs Deportivo MorgadoPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I13:15 Pumas vs GagosMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Chaveña vs Deportivo Chaveña9:45 Taller Tilico vs Deportivo Sánchez11:30 Vikingos vs Furia13:15 Deportivo Canchola vs AlvicESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo Rodarte vs Deportivo Balleza9:45 Toluca vs Puente TV11:30 Deportivo Rodríguez vs Atlético TNSGUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Real Galeana vs Real España (RAA)11:30 Galeana, FC vs FC, Eaton13:15 Los Rabanos vs Real CucarachaCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Monster vs Real Nacional9:45 Deportivo Mendoza vs Astros11:30 Deportivo Salas vs DukesCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Real Bañil vs WhiskasCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III9:45 Arsenal vs Franco, FC11:30 Santiago Niltepec vs Monterrey13:15 Celtic vs HamburgoDescansa: Deportivo Sánchez Jr.Default : K-S a Deportivo Quiñones; Whiskas a Gladiadores ; Deportivo Morgado a Atlético RojasJUAN NORIEGA T.Domingo 2 de abril de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I11:30 Valparaiso vs Argentina13:15 K-S vs Deportivo MorgadoMIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Chaveña vs Deportivo Chaveña9:45 Taller Tilico vs Deportivo Sánchez11:30 Vikingos vs Furia13:15 Deportivo Canchola vs AlvicESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo Rodarte vs Deportivo Balleza9:45 Toluca vs Puente TV11:30 Deportivo Rodríguez vs Atlético TNSCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III8:00 Real Bañil vs WhiskasDefaul: K-S a Deportivo Quiñones; Whiskas a Gladiadores; Deportivo Morgado a Atlético RojasROBERTO AZANIDomingo 2 de abril de 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Exa Tec vs Juárez Soccer9:45 Cementos de Chihuahua vs Deportivo RodríguezPEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Deportivo Vadi vs Atlético Rojo9:45 Lavandería Azteka vs Italia11:30 Club Veteranos vs AK LagunaGUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I8:00 Real Galeana (RAP) vs Real España9:45 Electrocomponentes vs Morocos Body ShopCAMPO NO.1 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 San Lorenzo vs Pumas del Carmen9:45 Dep. La Reyna vs Cuervos, FC11:30 La Juve vs Deportes ValdezCAMPO NO.2 UNIDADDEPORTIVA IV8:00 España vs Santos Colón9:45 Rodríguez Soccer vs Infonavit San Lorenzo11:30 Roma vs SantosSINDICATO MUNICIPAL8:00 Sindicato Municipal vs AtlasGUSTAVO LERMASábado 1 de abril del 2017MIGUEL SAENZ UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Vera Soccer vs Aguilas Cambrian16:30 Zorros vs Integra Comunicaciones18:00 San Antonio vs Delphi RB 10PEDRO MARIN UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Deportivo Villa vs Chivas 2316:30 Atlético Español vs Melchor Ocampo18:00 Deportivo del Carmen vs Inter de MilánSALVADOR CANCHOLASábado 1 de abril del 2017CAMPO NO.1 UNIDADDEPORTIVA IV15:00 Latinos vs Lear La Cuesta16:30 Exa Tec vs Amigos Soccer18:00 Arroyo Colorado vs BrasilCAMPO NO.2 UNIDADDEPORTIVA IV15:00 Chihuahua Soccer vs León16:30 Ciro Hernández vs JMAS18:00 Italia vs Leones NegrosVILLAGOMEZ I16:30 Atlético Cisneros vs Deportivo Micaela González18:00 Olímpico vs PaisanoNDIOS18:00 España vs Inter de MilánMARGARITO MORENOSábado 1 de abril del 2017GUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I15:00 SEPCE Olímpicos vs Dental NeyESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Atlético Español vs AbogadosCAMPO “C” UNIDAD DEPORTIVA III15:00 Santos Laguna vs Ramirez Oro16:30 Cruz Azul vs Liebres18:00 Aguilas IBCA vs Atlético SantamaríaINDIOS II16:30 Integra Comunicaciones vs BarcelonaVILLAGOMEZ I15:00 Deportivo Ruvalcaba vs Mr. FutbolCENTENARIOSábado 1 de abril del 2017GUSTAVO LERMA UNIDAD DEPORTIVA I16:30 Atlético Español vs Toluca18:00 Morgan de México vs Cementos de ChihuahuaESTEBAN BECERRA UNIDAD DEPORTIVA I16:30 Ex Seminaristas vs Mexicas18:00 Percherones vs AmericaCAMPO “A” UNIDAD DEPORTIVA III16:30 España vs JC VentasCAMPO “B” UNIDAD DEPORTIVA III16:30 Halcones vs Sánchez Soccer18:00 Lavandería Azteka vs San SebastiánVILLAGOMEZ II15:00 Mr. Futbol vs Real MoreliaALAS DORADASSábado 1 de abril del 2017FEDERICO LUNA UNIDAD DEPORTIVA I15:00 Liebres vs Atlético Español16:30 Deportivo Avalos vs Quintana Roofing18:00 Old Star´s vs Silver TruckVILLAGOMEZ II16:30 Mr. Futbol vs San Sebastián18:00 Club Med Cir vs Exa Tec JuárezJILOTEPECSábado 1 de abril del 2017JILOTEPEC 214:00 Los Cebollos/Los Reales vs Rockies de MuñozJILOTEPEC 414:00 Topitos vs Indios MaiaJILOTEPEC 514:00 Convertors de México vs La FamiliaJILOTEPEC 714:00 Descarriados/Venados vs MazorquerosJILOTEPEC 814:00 Lechería Lucerna vs Los CompadresTERRAZAS 214:00 Dodgers vs Pichones de JoselynTERRAZAS 314:00 Sultanes de Camacho vs Diablos RojosSAMALAYUCA15:00 Los Cebollos/Los Reales vs Potros de SamalayucaDomingo 2 de abril del 2017JILOTEPEC 108:00 Indios Maia vs Topitos15:30 Nacionales vs PanzanerosJILOTEPEC 208:00 Rockies de Muñoz vs Los Cebollos/Los RealesJILOTEPEC 308:00 Potros de Samalayuca vs Los Cebollos/Los Reales15:30 Espartanos vs Gallos de ArellanoJILOTEPEC 408:00 Mazorqueros vs Descarriados/Venados12:00 Capiros vs NaranjerosJILOTEPEC 508:00 La Familia vs Convertors de México15:30 Delfines vs Pascoleros de SinaloaJILOTEPEC 608:00 Cbtis 270 vs Azucareros de San Cristóbal12:00 Perros vs RoyalsJILOTEPEC 708:00 Naranjeros de Delgado vs Rebasar12:00 Yoguis vs Hermanos Martínez15:30 Deportivo San Jacinto vs Familia RenteríaJILOTEPEC 808:00 Rojos de Jiménez vs Deportivo Ramírez12:00 Rays vs Warriors15:30 Amigos Arturo Aguirre vs Gallos del GranjeroTERRAZAS 108:00 Halcones de México vs Diablos del Granjero12:00 Keytronic vs Cachorros de Veliz15:30 Laboratorio Dental Villalobos vs Deportivo PalaciosTERRAZAS 208:30 Pichones de Joselyn vs DodgersTERRAZAS 308:30 Diablos Rojos vs Sultanes de Camacho13:00 Nene´s vs Toros de LeónTERRAZAS 408:30 Blue Jays Carlos Amaya vs Los Piratas13:00 Transportes Nyahn vs 51´sTERRAZAS 508:30 Sandilleros de Tlahualilo vs Rojos de Stil13:00 San Isidro vs Deportivo AmistadTERRAZAS 608:30 Indios del Valle vs Rangers13:00 Compas del Men vs Medias RojasANTENA 109:30 Cuervos del Sauzal vs Cardenales13:00 Cardenales vs BravosANTENA 209:30 Los Compadres vs Lechería LucernaANTENA 309:30 Bravos vs Red Sox Tepsi13:00 Red Sox Tepsi vs Mets de SatéliteJUNTA MUNICIPAL DE AGUA09:30 Oti vs Junta Municipal de Agua13:00 Bravos de Domínguez vs Zapatería SeañezSAUZAL09:30 Yaquis de Maese vs Charros del Sauzal13:00 Piratas del Sauzal vs CervecerosNOTA: El juego entre los equipos Descarriados vs Venados se realizara en el campo Jilotepec 1 a las 10:00 a.m. Sábado 1 de Abril del 2017.SIGLO XXIDomingo 2 de abril de 2017TRES CRUCES 108:00 Inter vs Forasteros10:00 Atlas vs Dep Ego12:00 Dep Garcia vs Fc Cuates14:00 Laguna vs MarmolTRES CRUCES 208:00 Rayados vs Dep Sexta10:00 Tigres vs Alebrijes12:00 Lala vs Campitos14:00 Real Madrid vs AeromexSIGLO XXI08:00 Dep Leon vs La Consty10:00 Broncos vs Leisa12:00 Dep Quintero vs Amos14:00 Salmeron vs CuervosMOSQUEDA PREMIERSabado 1 de abril del 2017JASO 15:00 Inter de Tierra vs Eci Planta 5JASO 25:00 Lopez vs Dep. HernándezJASO 35:00 Brasil vs Leones de SantaJASO 45:00 Joyeria Elvia vs Horizonte FrancoJASO 55:00 Vet. Garza vs Atco NavaDescansa Dep. Horizonte B y Dep. RonquilloDomingo 2 de abril de 2017NIDO 18:00 Alemania Master vs Retiro Colombia10:00 Gaspar Team vs Alemania Jr.JASO 18:00 Dep. Copi vs Cuervo10:00 Univercidad vs Dep. Moreno12:00 Dep. Sofia vs SportingJASO 28:00 Águilas Ibca vs Trans Heroz10:00Rogave vs Semapi12:00 Hilario Salazar vs MilánJASO 38:00 Asecofi Glamour vs Glorieta10:00 Dep. Flores vs Dep. La LuzJASO 48:00 Dep. Argo vs 20 De Nov.10:00 Laguna vs Buenavista Jr.12:00 Florencia vs José NavaJASO 58:00 Vet. Garza vs Beny Haros10:00 Pumas Blas vs Vet. Garza Jr.12:00 Amigos Jimenez vs Estrellas Jr.KEYTRONIC8:00 Union De Compadres vs Estrellas MasterCAMPO LUNA8:00 Chavita Urbina vs EsperanzaLA TRIBU8:00 Lobos Hdez vs Buenavista10:00 Coruña vs Dep. GómezRIVERAS DEL BRAVOViernes 31 de marzo de 2017UNIDAD DEPORTIVA RIVERA LERMA Y R LORO6:00 Delfis vs Alemania Cancha 16:40 Revenge vs Dpv Corona Cancha # 17:20 Jaguares vs Zlatan Cancha # 18:00 Bravitas vs Mineras Cancha 18:40 Stinkers vs Zlatan Cancha # 1Sabado 1 de abril de 2017MUDAS # 18:00 Los Primos vs Barsa Juvenil Menor8:40 Atl De Madrid vs Scorpions Juvenil Menor9:20 Los Primos vs Real Madrid Juvenilmenor10:00 Juventus vs Chivas F C Juvenil Mayor10:40 Dpv Landeros vs Mineras Femenil11:20 Dpv Corona vs Barcelona Femenil12:00 Guanabal vs F C Madrid Femenil12:40 F C Madrid vs Resto Del Mundo Juvenil MenorMUDAS # 28:00 F C Porto vs F C Roma Juvenil Mayor8:40 ,,,,,,,Barsa Jr vs Chivas F C Juvenil Mayor9:20 ,,,,,,,Chelsea F C vs Mexiquense Juvenil Menor10:00 ,,,,,,Dpv Retiro vs Boca Jr Juvenil Mayor10:40 Zlatan vs Amazonas Femenil11:20 Zlatan vs Players Femenil12:00 Gladiadoras vs Manchester FemenilMUDAS # 38:00 Chivas Fc vs Dpv Lara Intermedia8:40 Arkadash vs Santos Laguna Intermedia9:20 Chivas Fc vs River Plate Intermedia10:00 Union F C vs Santos Laguna Intermedia10:40 Arkadash vs Español Intermedia11:20 America vs Valencia Intermedia12:00 Galacticos vs Legos IntermediaCANCHA # 12:00 Concordia vs Streed Wissar ..Intermedia 02-03-Y-042:40 Atletic F C vs Streed Wissar ..Intermedia 02-03-Y-043:20 Concordia vs Union F C ..Intermedia 02-03-Y-044:00 Atletic F C vs Apaches ..Intermedia 02-03-Y-044:40 Cachorros vs Delfines ..Intermedia 02-03-Y-045:20 Dpv Valdez vs Aguilitas Minis 08-09-Y-106:00 Tigres vs F C Español ..Intermedia 02-03-Y-04CANCHA # 22:00 Real Madrid vs Pawer .Infantil 05-06-Y-072:40 F C Barsa vs Leones Jr .Infantil 05-06-Y-073:20 Real Madrid vs Delfines Jr .Infantil 05-06-Y-074:00 Barsa Jr vs Delfines Jr .Infantil 05-06-Y-074:40 Atl Madrid vs Los Angeles Jr Minis 08-09-Y-105:20 Los Angeles vs Real Scorpion ..Intermedia 02-03-Y-046:00 Atl Madrid vs Mini Galacticos Minis 08-09-Y-10RIVERAS DEL BRAVODomingo 2 de abril de 2017GUERRA 19:00 Real Plateros vs Sin Llorar10:40 ,,,,,Jaguares F C vs Dpv Madrid12:20 Dpv Jimenez vs Dpv Calu2:00 Furia Roja vs Atl De MadridGUERRA 29:00 ,,,,,Dpv Orozco vs Dpv Sombreretillo11:00 ,,,,,Dpv San Antonio vs Cobras1:00 Dpv Pumas vs GremioGUERRA 39:00 Milan vs Guerreros11:00 ,,,,,Dpv San Felipe vs Tigres1:00 Francia vs Nvo MundoGUERRA 49:00 Dpv Medina vs Dpv Heydi11:00 Dpv Olimpicos vs El Nacional1:00 Dpv Toluca vs F C RomaNota: Junta este sabado 1ro de abril lugar Campos GuerraHora 11:30 no faltes de lo contrario 2 puntos menos, sin excusas ni pretextosGREGORIO RENTERIASábado 1 de abril de 2017Categoría 13/15Jornada 915:00 Brujos Jr. vs Cardenales, Liga Juárez9:00 Marlins vs Blue Jays Ca, Liga Juárez15:00 Blue Jays vs Warriors, Cedefam12:00 Rangers vs Angels LJ, Cedefam13:00 Gigantes vs Orioles, CBTIS 128JORNADA 10Domingo 2 de abril de 20179:00 Cardenales vs Brujos Jr. Cedefam15:00 Blue Jays vs Marlins, Cedefam12:00 Warriors vs Blue Jays, Cedefam15:00 Angels LJ vs Rangers, Liga Juárez9:00 Orioles vs gigantes, Liga JuárezVICENTE MUÑOZ UNIDOS X EL DEPORTEDomingo 2 de abril del 2017COCA-COLA 18:15 Leones vs Chelsea Blanco10:10 Dep Arcos vs Atomos Nexo Jr11:50 Dep Granjas vs Almejas1:40 Fc Aguilas vs Dep OrtizCOCA-COLA 28:30 Dep Zavala vs Argentina km 2710:10 Dep Mexico vs Rojinegros11:50 Dep Nevarez vs Hooligans***1:40 Dep #23 vs Guerreros Km20COCA-COLA 38:30 Fc bacheo vs New castle united10:10 Chelsea Rojo vs Rayos***11:20 Chicas Chelsea vs Chicas Manchester12:40 Titanes vs Papas ChelseaCOCA-COLA 48:30 Tigres vs Cementos de Chih.10:10 Avila vs Real Vañil11:50 Dep Angeles vs Bravos1:40 Dep Furia vs Dep AvalosCOCA-COLA 58:30 Primos vs Chavitos pizza10:10 Dep Juventos vs Valle fc11:30 Borussia vs Atlético Aeropuerto Jr.12:40 Barza vs New Hipodromo1:40 Dep C. Cordova vs Atl AeropuertoCOCA-COLA 68:30 Dep Santiago vs Dorados10:10 Dep Neto vs Dep Magallanes11:50 Real del Solar vs Dep ACV21:40 Los Borikuas vs Dep TorresCOCA-COLA 78:30 Tecos vs Mini toys9:40 Avila jr vs Dep James10:40 Arco Jr. vs Deportivo Juárez11:50 Juventus jr vs Miniums Chelsea1:00 Santos jr vs Abarrotes LiberCOCA-COLA 88:30 Dep Fourteen vs Alebrijes10:10 Chicas Avila vs Chicas Bermúdez11:30 Dep Andrade vs Che Guevara1:10 Independencia vs Dep HomiesCOCA-COLA 98:30 Dep safari vs Rayos ***9:50 Dep Wendy vs Dep Aguilas fem***11:10 Dep Gonzalez vs Dep Aguilas fem***12:30 Diablos Elozan vs Bravos de Samalayuca1:40 Dp Hernandez vs GalacticosCOCA-COLA 108:30 New castle vs Fluminense10:10 Falcon vs Furia Azul11:50 Linea 5-B vs Fc Italia1:40 Dep AG vs Hooligans*****Nota: Todos los equipos favor de presentar credencialesIMPERIAL ZARAGOZADomingo 2 de abril 2017IMPERIAL ZARAGOZA 108:30 Dep Roma vs El Vergel10:00 Audio Video vs Dep La 1211:30 Dep Lopez vs Dep CirilosIMPERIAL ZARAGOZA NO 208:30 Toluca vs Dep Ramirez10:00 Italia Fc vs Las Miniums11:30 Guerreros vs Dep Trujillo**IMPERIAL ZARAGOZA NO 308:30 Fc Lexus vs Galacticos-Reyes10:00 Celtic Leon vs Osos Cetis 6111:30 Los Primos vs PsgIMPERIAL ZARAGOZA NO 808:30 Holanda vs Colombia Semifinal10:00 Divas Soccer vs Dep Garza Semifinal11:30 Dep Reyna vs Arsenal13:00 Dep Hernandez vs MolineraIMPERIAL ZARAGOZA NO 908:30 Dep Rios vs Dep Trujillo**10:00 Noruega vs Pachuca11:30 Dep Rangel vs Cdm MonterreyLUCERNA NO 109:00 Dep Zorros vs Dep Perez10:30 Juventus vs Dep Tena Jr12:00 Real Olague vs Dep MorelosLUCERNA NO 209:00 Dep Gallegos vs Dep Torres10:30 Chikas Morelos vs Atco Ramirez12:00 Los Panzones vs Galaxy 11LUCERNA NO 309:00 Halcones vs El Roma**10:30 Bravas Fc vs El Roma**12:00 Atlante vs Dep 4 CaminosCHIVAS MILENIO NO 312:00 Chikas Morelos vs Dep JuarezCHIVAS MILENIO NO 412:00 Nena´S Soccer vs River Plate*** Nota *** La Final de Consolacion Femenil se jugara la próxima semanaInscripcion ¡!!!!!!!! Gratis!!!!!!!!! Mas Inf Cel (656) 200 19 48 con Jessy.CORONADomingo 2 de abril del 2017CORONA PREMIER # 48:00 Ling vs Tabares10:00 Patriotas Soccer vs Manchesters11:40 Real Gutierres vs Pantano13:30 Multiservicios Mardy vs Leones NegrosCORONA PREMIER # 58:00 Rayados vs Funeraria San Marting Cuartos de Final10:00 Tuzos vs Remaza Cuartos De Final12:00 Inter Sal Vatierra vs Reencuentro Cuartos de Final13:50 Km 29 vs Los Arcos Cuartos de FinalCORONA PREMIER # 68:00 Michoacan vs Dep Chapo9:50 Nes Yors vs Dep Ramos11:40 Barrio 35 vs Los Tucanes13:30 Maquina Del Mal vs Ac MilanCORONA PREMIER # 78:00 Barcelona vs Club Juventus9:50 Chiapas vs Amigos De Lupillo11:40 Toros Neza vs Atco Hernandez13:30 Mexico 68 vs IrapuatoConvocatoria: Liga de futbol Corona Premier te invita a participar a su Torneo de LigaInscripciones Gratis al Cel. 656-3-54-67- 56VALENTIN SALINASJornada 10 (2 de abril 2017)NOGALES 18:15 Barza vs Dep. Mexico, 3ra Division10:15 Delta vs Rubio, 3ra DivisionNOGALES 28:15 Tapatio vs Dep. Vagos, 3ra Division10:15 Paris Saint Germain vs Dep. Kako, 3ra DivisionNOGALES 38:15 Dep. Mardi vs Dep. Pato, 3ra Division10:15 Irapuato vs Dep. Perez, 3ra DivisionNOGALES 58:15 Aguilas de Samuel vs Dep. Pitta, 3ra Division10:15 Universidad Cultural vs Valedores, 3ra DivisionNOGALES 48:15 Alemania vs Leicester Club, 3ra Division10:15 Nogaleros vs Dep. Kenia, 3ra DivisionPartido pendiente: Buscas Fc vs River PlateNota: Todos los equipos tendran que jugar con identificiacion si el equipo contrario o el arbitro los reporta perderan su partido.Equipos nuevos pueden jugar sin identificacion Leicester Club y Universidad Cultural, Irapuato y Dep. PerezArbitraje $230.00