Niegan a Chihuahua participar en taekwondo

El Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física asumió el riesgo, su director Juan Pedro Santa Rosa avaló el proceso de Olimpiada Estatal de la nueva Asociación de Taekwondo de Chihuahua, y el estado ha quedado fuera de la Olimpiada Regional, que este fin de semana se llevará a cabo en Zacatecas.Junto al basquetbol y voleibol de playa, el taekwondo tendría en estos próximos días su intervención bajo el marco de la justa regional, pero la Federación Mexicana no reconoció el pasado filtro estatal que se efectuó en Cuauhtémoc, por lo que más de 400 taekwondoínes no podrán buscar su pase a la Olimpiada Nacional.Karim Hernández, presidente de la Liga Municipal de Taekwondo, en esta ciudad, dio a conocer que en 2013 se presentó una situación similar, pero con el apoyo de la Federación Mexicana se consiguió que Chihuahua tuviera participación en la Olimpiada Nacional, pese a que no se cumplió con la etapa regional.De Ciudad Juárez son doscientos artemarcialistas los que no podrán intervenir en la Olimpiada Regional 2017, que hoy inicia.Para este día está programado el pesaje, sábado y domingo se dará la competencia para los estados de Aguascalientes, Durango y el anfitrión, Zacatecas.Hace un par de semanas, el Instituto Chihuahuense del Deporte realizó la Olimpiada Estatal en la ciudad de Cuauhtémoc, donde la Asociación que preside Carlos Pérez Barrio se retiró argumentando varias anomalías.Dicho filtro selectivo no tuvo la participación de prácticamente tres cuartas partes de artemarcialistas, pero el ICHD afirmó que se había cumplido con el proceso, solamente faltaba que la Federación Mexicana lo avalara; no fue así.“Éramos 201 atletas de Juárez, además de casi cien atletas de los demás municipios del grupo que si estamos federados, vienen siendo casi cuatrocientos atletas los que quedarían fuera de este proceso de olimpiada”, manifestó Hernández.Ante este panorama, el presidente de la liga señaló que se tiene programadas otras competencias.“Es una ventaja estar federado, eventos hay muchos, obviamente nos puede y nos da tristeza que no podamos asistir a la Olimpiada Nacional, pero tenemos muchos eventos, ahorita viene un viaje a Monterrey, Nuevo León, en abril, tenemos un torneo aquí en Juárez en mayo, viene un Abierto Panamericano, si hay más a dónde mirar o cerrar el capítulo y continuar”, aseguró.En la continuación de la Olimpiada Regional, del 3 al 5 de abril están programadas las disciplinas de atletismo, tiro con arco y charrería. Del 7 al 9 se realizarán las competencias de beisbol, handball y futbol soccer.

