Se despide Keitha Adams agradecida con El Paso

“Hoy es un día muy especial en mi vida”, dijo la ex entrenadora de basquetbol de las Mineras de UTEP, Keitha Adams, luego de ser presentada como la nueva entrenadora de las Shockers de la Universidad de Wichita State, según publica la página oficial de aquella escuela.“Estoy mucho muy emocionada por ser la entrenadora del equipo femenil de basquetbol de la Universidad Estatal de Wichita. Quisiera agradecer al presidente John Bardo, a Darron Boatright y a Linda Hargrove por esta oportunidad. Soy una chica de un pequeño pueblo de Kansas y crecí viendo a las Shockers. Me siento honrada de ser ahora parte de esta gran universidad“, agregó Adams.La ex entrenadora minera dijo también sentirse emocionada de trabajar con sus jugadoras y construir momentos especiales en la Arena Charles Koch que todos apreciarán.“Espero compartir mi pasión por este gran juego con los aficionados de los Shockers, mis amigos y mi familia. ¡Vamos Shocks!”, mencionó Adams.Antes, el miércoles por la noche, el Departamento Atlético de UTEP publicó declaraciones de Adams en los que la entrenadora agradece la oportunidad que le dieron de estar al frente de las Mineras.“En primer lugar quiero dar las gracias a la doctora Natalicio y a Bob Stull por la oportunidad y el apoyo en mi tiempo en UTEP. Quiero agradecer a los coaches por su esfuerzo y trabajo duro en nuestra jornada juntos. A todo el staff de apoyo y numerosos individuos que ayudaron al éxito del programa, ¡gracias!”Adams también se dijo agradecida con sus jugadoras en UTEP por haberlas tenido en su vida.“A los aficionados de los Mineros, siempre apreciaré nuestros recuerdos y momentos en el Don Haskins Center. Siempre llevaré su apoyo a mí y a nuestras jugadoras. UTEP me sacó de mi casa en Kansas. El Paso se convirtió en mi nueva casa por 16 años. Solo por una oportunidad única y especial dejaría UTEP”.Esa oportunidad se la ofreció Wichita State, que se ubica a 36 millas de su ciudad natal donde Adams estará también cerca de su familia.“Es una oportunidad especial para mí de compartir mi pasión por este juego con mi familia y amigos. Siempre apoyaré a las Mineros, siempre amaré a El Paso. Gracias desde el fondo de mi corazón. Dios los bendiga y ¡vamos Mineros!”, cocluye la declaración de Adams.

