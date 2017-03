Revisarán a Rafa en Houston

Guadalajara, Jalisco— Por una lumbalgia, Rafael Márquez será evaluado en Houston, Texas, y se desconoce el tiempo que estará fuera de actividad.El capitán del Atlas será revisado más a fondo en Estados Unidos, y todo indica que tendría varios escenarios para su recuperación, que van desde un tratamiento hasta una operación, aunque esta última opción parece lejana.“Desde el sábado mi cuerpo médico me puso en comunicación directa de cuál es su situación, hay varios escenarios, Rafa va mañana a Houston a hacerse algunos estudios, lo valorarán. Hay varios escenarios, el peor y más grave y el que tiene menos posibilidades, sería una operación, pero no creo que llegue a ese escenario. Los otros son tratamientos, yo no soy el indicado para comentarlos, pero le permitirían estar en una o dos semanas con nosotros, hay unos no tan agresivos y que le pueden favorecer”, aseguró el DT del Atlas, José Guadalupe Cruz.Rafa salió lesionado del duelo eliminatorio de México ante Costa Rica del viernes.Esta es la segunda vez en el año que Márquez es convocado al Tri y regresa lesionado, algo que para el “Profe”, se debería de considerar.“Yo pienso que el cuerpo técnico de la Selección como nosotros en el Atlas, estamos muy claros y conscientes de cuál es el entorno de Rafa Márquez, me parece que saldría sobrando una recomendación hacia el cuerpo técnico de la Selección”, agregó.“Ya son dos avisos en dos convocatorias que hay que considerar mucho(...), en lo personal creo que nos serviría muchísimo más a la Selección y a nosotros que Rafa esté en el terreno de juego con el Atlas, aspirando a Liguillas y jugando esas instancias, los amistosos Rafa no tiene nada qué demostrar, nada, creo que sí es sano (evitar llamados en amistosos), es una situación que ellos irán valorando en el día a día.Márquez estará al menos una semana fuera de las canchas.

