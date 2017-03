Se engalla Mariana ‘Barbie’ Juárez

Ciudad de México— Una noche de pesadilla, con la mejor versión de Mariana Juárez, será la que presentará “La Barbie” este sábado en el Zócalo capitalino, cuando se enfrente a Catherine Phiri en busca del campeonato mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).La "Reina de Reinas" pretende conquistar su tercer título del mundo en diferentes divisiones y se manifiesta lista para la batalla ante la originaria de Zambia, consciente de que tendrá una rival muy difícil de vencer, pero el objetivo real de fajarse la corona.“Phiri tendrá una noche muy complicada. Estoy bien preparada para esta pelea, me siento más fuerte que nunca y estoy lista para ganar el campeonato, el cual estará dedicado a toda la gente que me apoya y que siempre luchan por lo que quieren. Se trata de una función muy especial, en la que tendré el apoyo de miles de personas y eso me motiva más.“Daré lo mejor de mí arriba del ring, por eso es que me he preparado muy fuerte para ganarle ese cinturón a Catherine Phiri”, advirtió Juárez.La retadora oficial al título Gallo tiene un récord profesional de 44 triunfos, 9 derrotas y 4 empates, con 17 nocauts, mientras que la monarca africana, presume una hoja de servicios con 12 victorias a cambio de 1 tropiezo, con 6 KOs.En días pasados, Phiri se aventuró a decir que noqueará a la mexicana ante su público, lo que no le hizo nada de gracia a “La Barbie”.“Esa noche van a ver lo que me caracteriza como mexicana, que no me echo para atrás, siempre aguerrida y luchona, que no renuncia ni a sus sueños ni a sus metas. Ésa es la Mariana que van a ver ese día”, aseguró Juárez.