Rebautizan aeropuerto en honor de Cristiano Ronaldo

Funchal— Cristiano Ronaldo ya tiene su propio aeropuerto.Junto a docenas de invitados y cientos de hinchas, el astro de Portugal y el Real Madrid participó el miércoles en una ceremonia oficial para rebautizar el aeropuerto local en su natal isla Madeira como Aeroporto Cristiano Ronaldo.El presidente de Portugal y el primer ministro develaron una placa conmemorativa afuera de la entrada del terminal, en la parte superior de un busto de Cristiano.El futbolista es un héroe local en Madeira, donde vida es un ejemplo de superación, de la pobreza a la riqueza. El delantero de 32 años ya tiene una estatua, un museo y un hotel con su nombre en Madeira."Ustedes saben lo orgulloso que estoy de mis raíces, mi patria", dijo Cristiano en un discurso, luciendo un traje y corbata negra.Cristiano ha ganado cuatro veces el título de jugador del año, tiene el récord de haber jugado 138 veces con la selección portuguesa y es el máximo goleador del equipo nacional con 71 goles.El cambio de nombre fue decidido por el gobierno regional de Madeira luego que Portugal ganó la Eurocopa de 2016. Críticos dijeron que sería más apropiado que el aeropuerto llevara el nombre de un personaje histórico más distinguido. Se hicieron peticiones en favor y en contra del cambio de nombre.Cristiano reconoció que es raro que una persona pública sea honrada en vida, diciendo que estaba consciente de que algunos no están de acuerdo con el cambio de nombre.Sin embargo, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa dijo que el homenaje era legítimo porque fue decidido por un gobierno electo.Cristiano, agregó el presidente durante su discurso, es "un ejemplo de excelencia" y "resalta a Madeira y Portugal en todo el mundo mucho más que cualquier otra persona".Cristiano no es el primer futbolista que presta su nombre a una instalación de este tipo. Un aeropuerto fue renombrado en Irlanda del Norte como Aeropuerto Municipal de Belfast George Best en el 2006, un año después de la muerte del jugador que deslumbró en las filas del Manchester United.En Funchal, el gobierno regional ofreció transportación para que escolares y ancianos en casas de cuidado pudieran llegar a la ceremonia al aire libre. A la ceremonia también asistieron jugadores y funcionarios del club local de fútbol Andorinha, donde Cristiano comenzó a jugar a los siete años.El turismo es la principal fuente de ingresos de Madeira, ubicada a unos 500 kilómetros (310 millas) al noroeste de la costa de Africa. Unos 2,5 millones de pasajeros usan el aeropuerto anualmente. El terminal es una infraestructura baja de dos niveles, aledaña a una pista que corre paralela a la playa, donde los aterrizajes tienen la fama de ser a veces peligrosos, cuando el viento pega de costado.

