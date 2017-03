Arrastra Oregon un larga sequía

La importancia histórica del regreso de Oregon al Final Four no se le pasó de largo al entrenador Dana Altman.Los Ducks se enfrentan a North Carolina en las semifinales nacionales en Glendale, Arizona, este sábado. Oregon no ha estado tan cerca del campeonato desde que ganó el Torneo Inaugural en 1939.Altman lo llamó “una larga sequía”. ¿Quizás sea una que podría acabar después de 78 años?Los Webfoots de Oregon ganaron el campeonato de la NCAA con una victoria de 46-33 sobre Ohio State en la Northwestern University. El equipo llegaría a ser apodado los Tall Firs —una referencia tanto al paisaje de Oregon como al hecho de que los jugadores eran más altos que la mayoría de sus oponentes.La línea frontal de los Webfoots incluía a John Dick de 6 pies 4 pulgadas, el anotador principal Laddie Gale de 6 pies 4 pulgadas y Urgel (Slim) Wintermute de 6 pies 8 pulgadas. Los guardias Bobby Anet, un armador de jugadas de 5 pies 8 pulgadas, y Wally Johansen de 5 pies 10 pulgadas completaban el equipo de los 5 titulares. Anet y Johansen crecieron juntos en la misma calle en Astoria, Oregon, y habían jugado juntos desde la preparatoria.El entrenador Howard Hobson declaró a The Associated Press en 1988 que Anet, quien falleció en 1981, era el corazón de los Tall Firs.“Él fue el general de piso más grande que yo haya tenido”, comentó Hobson, quien también fue entrenador en Yale y lo encumbraron en el Salón de la Fama del Básquetbol en 1965. “Era la chispa del equipo, su líder”.Dick se enlistó en la Naval de Estados Unidos un día después del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941; duró 32 años llegando al grado de contralmirante. Estuvo en el juego final realizado en el famoso estadio McArthur de Oregon en el 2011, y saludó a la multitud cuando lo anunciaron en el medio tiempo. Falleció ese mismo año.El guardia de reserva Ford “Moon” Mullen prosiguió a jugar en las mayores con los Blue Jays (Phillies) de Filadelfia en 1944. Wintermute trabajó para Boeing.En su camino al campeonato, los Tall Firs ganaron la División del Norte de la Conferencia de la Costa Pacífico, luego derrotaron al campeón de la División Sur —California— en una serie de tres juegos. La victoria envió a Oregon al torneo regional en Treasure Island en la Bahía de San Francisco, donde el equipo venció a Texas, 56-41, y a Oklahoma, 55-37, antes de dirigirse en tren a Illinois para la final.El Torneo de ocho equipos de la NCAA lo formó la Asociación Nacional de Entrenadores de Básquetbol para competir con el Torneo Nacional por Invitación en Nueva York.El escritor Terry Frei, residente de Denver, pero criado en Eugene, e hijo del ex entrenador de Fútbol Americano Jerry Frei, escribió un libro sobre los Tall Firs llamado "Marzo 1939: antes de la Locura”.“Estaban tan bien entrenados y se lucían al frente —definitivamente buenos— y tenían guardias que parecían caballos de carreras, especialmente el capitán de los guardias Bobby Anet, quien mantenía todo bajo control”, relató Frei. “Así que creo que era un equipo con muy buena química entre ellos, muy adelantado a su tiempo en ese sentido”.

