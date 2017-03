Descarta molestia

Ciudad de México— En la Selección Mexicana tuvieron una plática entre hombres para tranquilizar a los jugadores que no tuvieron actividad en esta Fecha FIFA, por ello a Juan Carlos Osorio no le inquieta una posible molestia.Luis Montes, Elías Hernández, Oswaldo Alanís y Jesús Corona fueron los futbolistas sin participación en los duelos ante Costa Rica y Trinidad y Tobago en el Hexagonal.“Hablamos con ellos, de una manera muy clara y muy transparente, una conversación entre hombres y es que están en la Selección por méritos propios, exclusivamente por el aspecto futbolístico.“El futbol como la vida les va a dar su oportunidad en su momento, hay que seguir trabajando, están en la Selección por esas razones futbolísticas, deben regresar a su club, seguir compitiendo y ganarse un puesto para la próxima convocatoria”, expreso el técnico del Tricolor a su regreso del viaje a Trinidad y Tobago.Osorio admitió que le inquietan las lesiones en el Tricolor. Para esta convocatoria no contó con Giovani dos Santos, Marco Fabián, Hirving Lozano, Isaac Brizuela, Jesús Manuel Corona, y ya en con el grupo completo perdió a Andrés Guardado, Rafael Márquez y Jürgen Damm.“La verdad que sí nos preocupan, más que preocuparnos nos ocupan, pero es algo que tenemos una relativa y discutible participación.“Tratamos con el departamento médico de tomar las precauciones y medidas físicas posibles, pero el futbol es un deporte competitivo y no podemos evitar ese tipo de lesión, nos preparamos para un mejor escenario, pero hay que entender el peor”, mencionó.El técnico lució su nuevo look a lo “Chicharito”, luego de que prometió a los jugadores que se raparía si lograba los seis puntos. “Los muchachos son un grupo extraordinario de seres humanos. En una charla surgió que si ganábamos los seis puntos me iba a hacer un corte parecido al de Javier, acepté”, comentó.Destaca Santiago Baños ‘click’ en el TriEl director deportivo de Selecciones Nacionales, Santiago Baños, destacó que entre Juan Carlos Osorio y los futbolistas hay un “buen click” y eso les ha permitido romper rachas.México ganó en Trinidad y Tobago después de casi 13 años; en Honduras y en Canadá lo hizo luego de casi 22, en Estados Unidos de 44, mientras que lidera el Hexagonal por primera vez en 12.“La confianza que se les da, el grupo que han armado entre ellos, se les ve muy unidos, aspiran a algo grande, quiere trascender, y han hecho buen click con el cuerpo técnico”, expresó el directivo a su llegada del país caribeño.Baños manifestó su beneplácito porque el Tricolor está cerca del objetivo de irse a la Copa Confederaciones casi con el boleto al Mundial.“Contentos, se suman en los dos partidos, estamos más cerca del objetivo. Se hicieron ciertos cambios en la alineación, obviamente el profe (Juan Carlos Osorio) tratando de equiparar en el aspecto físico, se logró, se gana, y nos deja tranquilos que después de dos partidos sigamos cosechando una gran cantidad de puntos”, mencionó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.