Son el Factor X

Chapel Hill, North Carolina— Luke Maye de North Carolina no asiste a clase sin que lo ovacionen de pie ni puede caminar por el campus sin que la gente lo detenga para tomarse una foto con él.Todo debido a un tiro — uno que puso a los Tar Heels por encima de Kentucky para llegar al Final Four a la par que convirtió al jugador de banca en estrella repentina.“Ahora es súper famoso”, comentó el estudiante Justin Jackson. “Creo que necesitaremos algo de seguridad en el campus”.Maye encabeza un grupo de jugadores que podrían emerger como Jugadores Clave en determinar si UNC, Gonzaga, Oregon o South Carolina ganan el campeonato. No se pierda de vista a Zach Collins de Gonzaga, Jordan Bell de Oregon, o a Rakym Felder de South Carolina.“Todo el año, (el entrenador Roy Williams) me ha puesto en los juegos, deseoso de que logre buenas jugadas”, comentó Maye ayer. “En algunos logro una anotación pronto, en otros simplemente logro un rebote o hago un buen pase. Sólo estoy tratando de salir y ayudar a mi equipo a ganar lo mejor que puedo”.Maye, de 6 pies 9 pulgadas, entró el fin de semana pasado como un jugador quien había tenido algunos buenos momentos —incluyendo 15 rebotes contra Florida State, 13 puntos anotados al rival North Carolina State— pero normalmente jugaba para dar un descanso a los titulares Kennedy Meeks o Isaiah Hicks al inicio.Sin embargo había mostrado cierto toque al disparar y la habilidad de quitar a jugadores grandes de la defensiva hacia el perímetro. Y cuando Hicks se metió en problemas por faltas contra Butler al inicio durante los Dulces 16, Maye se volvió mucho más que un jugador de la reserva para los Tar Heels (31-7).El chico que llegó promediando 5.1 puntos en 13.8 minutos por juego logró 16 puntos y 12 rebotes en la victoria contra los Bulldogs. Entonces, con Hicks batallando contra los Wildcats en el Elite Eight, Maye anotó 17 puntos —los últimos dos provenientes de ese brinco con 0.3 segundos en el reloj que les valió la victoria 75-73.Maye encestó 12 de 19 tiros y 5 de 8 triples —63 por ciento en ambos casos—durante la parada de dos juegos en Memphis, Tennessee, para levantar al número 1 de la Región Sur a una marca de su 20vo Final Four donde enfrentará a Oregon el sábado.“Cuando él pone una pantalla, la mayoría del tiempo (los defensores) tienen que rodear mucho”, comentó Jackson. “Así que cuando él aparece, es difícil que lo encuentren. Eso es fabuloso. Además, dado que tiene brazos largos, abarca mucho espacio y eso permite que los armadores entren. De manera que cuando él está en la cancha, realmente nos sirve”.He aquí un vistazo de jugadores que podrían salir de las sombras este fin de semana en Phoenix:GONZAGA: El primer clasificado de la Región Oeste tiene al alumno de primer año Zach Collins, jugador de 7 pies nominado McDonald’s All-American, saliendo de la banca detrás de Przemek Karnowski. Collins promedia 9.9 puntos y 5.7 rebotes mientras dispara 65.4 por ciento, y está haciéndolo en tan solo 17.2 minutos por juego justo antes de las semifinales contra South Carolina en un encuentro entre dos primerizos del Final Four.OREGON: En un equipo liderado por Dillon Brooks y Tyler Dorsey, Jordan Bell, de 6 pies 9 pulgadas, está promediando 10.9 puntos y 8.6 rebotes. Pero luego de que los Ducks perdieran al bloqueador Chris Boucher debido a una lesión de rodilla durante el Torneo de la PAc-12, Bell demostró su habilidad para dominar adentro al terminar con 11 puntos, 13 rebotes y ocho obstrucciones en la final de la Región del Medio Oeste para ayudar a los Ducks a derrotar al primer clasificado Kansas y alcanzar así su primer Final Four desde que ganaran el campeonato de la NCAA en 1939.SOUTH CAROLINA: Rakym Felder es el “armador de la Ciudad de Nueva York” que el entrenador Frank Martin dijo que quería. El estudiante de primer año de 5 pies y 10 pulgadas solamente ha sido titular una vez en todo el año y juega 14.5 minutos por juego, pero ha logrado buenas jugadas en el Torneo de la NCAA —entre lo más notable estuvo anotando 15 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias en la victoria sorpresiva sobre el segundo clasificado Duke en la segunda ronda de la Región Este. Felder está tirando el mejor porcentaje de su equipo – 43 por ciento– desde un rango de 3 puntos y promediando 5.7 puntos previo al juego contra Gonzaga.

