No suelta México liderato del hexagonal

Puerto España, Trinidad y Tobago— Gracias a un error arbitral y a un remate de Diego Reyes, el Tri dio otro paso rumbo al Mundial de Rusia 2018.La Selección Mexicana mantuvo el liderato del Hexagonal Final, donde ya suma 10 puntos, tras vencer de visitante 1-0 a Trinidad y Tobago en el Estadio Hasely Crawford.A la escuadra de Juan Carlos Osorio, que mandó cinco cambios de inicio en su alineación, le restan 18 unidades por disputar, 12 de ellas jugando como local.Las únicas visitas que le quedarán al Tricolor serán a San José y a San Pedro Sula, en esta última cerrará la Eliminatoria el 10 de octubre.El Tricolor no ganaba en Trinidad desde 2004, para luego sumar un descalabro y un empate, sin embargo un cabezazo de Diego Reyes al 57' dio la victoria.El partido fue de escasas llegadas y no estuvo ajeno a la polémica, ya que a Trinidad le anularon un gol de forma incorrecta por un supuesto fuera de juego de Joevin Jones.Así, el Tri, pese a las ausencias de Andrés Guardado y Rafael Márquez, entre otros, salió avante y pensando en el duelo ante Honduras del 8 de junio y el 11 ante Estados Unidos, ambos en suelo nacional para luego irse a la Copa Confederaciones.En el anterior Hexagonal, el Tricolor fue al repechaje tras sumar 11 puntos. Ahora ya prácticamente alcanzó dicha cifra, en la victoria 16 en la gestión de Juan Carlos Osorio en 20 partidos, además de que no ha perdido en esta Eliminatoria.Trinidad y Tobago lucía como el equipo más accesible en el rol. Cierto es que la cancha del Hasely Crawford impidió una buena circulación de balón, pero también el que los caribeños no mostraron idea futbolística y siguen muriendo en su camino rumbo a Rusia.Héctor Herrera mandó un tiro al poste, Javier Hernández tuvo un cabezazo claro y un mano a mano, este último tras otro pase preciso de Carlos Vela, pero no tuvo el tino para quedar como máximo goleador de México en solitario.Como ha sido usual en la era de Osorio, el Tri administró la ventaja, exhibió orden y cerró el partido que hoy lo tiene con un pie en el Mundial, sin sobresaltos, tal y como lo pidió la FMF.

