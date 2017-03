Misión: calificación

Sabedores del alto grado de dificultad que tendrá la Universiada Regional, como pocas veces se ha visto en los últimos años, los Indios de la UACJ competirán a partir de mañana, en Zacatecas, por uno de los boletos disponibles al evento nacional, por parte de la Región II del CONDDE.Luego de pasar el escollo de la universiada estatal, en la que finalizaron en la posición dos, detrás de Dorados UACH, los basquetbolistas indígenas enfocan sus baterías en el segundo filtro del proceso de universiada.“Ellos –los basquetbolistas- están conscientes de los equipos que vamos a enfrentar”, afirmó Raúl Palma Jr. auxiliar de la escuadra aborigen.Palma Rodríguez señaló a los anfitriones Tuzos de la UAZ, líderes de la División II de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE), como uno de los oponentes más peligrosos en la competencia.“No es para asustarnos ni mucho menos, pero sí, tenemos que tener respeto y estar preparados de que no es nada más llegar y presentarse y ya, con eso está el pase”, advirtió.El otro conjunto que opondrá resistencia es el del Instituto Tecnológico de Durango, que compitió en los Ocho Grandes del CONDDE, en noviembre y, al que los Indios eliminaron el año anterior en esta ciudad, pero no fue fácil, dijo.Indicó que los Indios deberán trabajar durante los 40 minutos de juego para sacar los triunfos y avanzar al nacional, evento en el que perdieron en semis ante los campeones Gallos CEU, en el 2016.Tras este revés, los Indios cayeron en la batalla por el bronce ante el ITESM Toluca, juego que marcó el adiós de Alejandro Garay.A pesar que Eugenio Prado y Mario Ramírez salen de lesiones y no están al cien por ciento, Palma adelantó que el elemento que le dará a la escuadra buenos dividendos, será el trabajo en equipo.“Ayudándose en la defensa, ayudándose en la ofensiva podemos estar en la universiada”, anticipó.Mencionó que la idea es calificar a ‘UANL 2017’ y avanzar hasta cuartos de final.“Estamos conscientes que nos falta estatura, nos falta fogueo, pero la misión es cuartos de final y ya estando ahí, tratar de dar la sorpresa”, expuso.Alero de la tribu, Ramírez, quien sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, en la Universiada Estatal comentó que en los Indios no hay lugar para excesos de confianza.“Venimos un poco lesionados, pero gracias a Dios nos sentimos fuertes, seguimos trabajando en equipo y cero confianza”, enfatizó.Pese a las dificultades que los Indios han encontrado en el camino como la poca actividad en torneos de fogueo, lastimaduras y, la calidad de sus rivales que tendrán en Zacatecas, el jugador deliciense aseguró que estarán en Nuevo León.“Creo que ya tenemos rato representando a la UACJ en la Universiada Nacional, no creo que este año sea una excepción”, manifestó.LA PLANTILLA:Nombre PosiciónChristian Quiroga Movedor balónJair Quiroga Movedor balónOctavio Delgado Movedor balónOscar Chávez Movedor balón / alaMario Ramírez AlaAmner Ayala AlaHugo Medina AlaDavid Marín Ala / posteEugenio Prado Ala / posteOscar Luevano Ala / posteIván Banda PosteAlejandro Quintana PosteEntrenador: Raúl Palma CanoAsistente: Raúl Palma Rodríguez

