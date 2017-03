Reforzar el bullpen, clave para Gigantes

El hábito de los Gigantes de San Francisco de ganar la Serie Mundial en años pares fue interrumpido, luego que en 2016 no pudieron con los eventuales campeones Cachorros de Chicago.Los planteles que se coronaron en 2010, ’12 y ’14 se destacaron por un bullpen de garantías, pero el conjunto del año pasado zozobró por culpa de sus apagafuegos.Cinco relevistas de San Francisco se combinaron para desperdiciar la ventaja 5-2 en el noveno inning del cuarto juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Cachorros. Eso marcó el final de una temporada aciaga para el bullpen de los Gigantes, que malogró 32 oportunidades de rescate el año pasado, con nueve en septiembre.Encontrar un cerrador fiable fue lo prioritario en el mercado de agentes libre. Y lo encontraron con Mark Melancon, fichándole con un contrato de 62 millones de dólares por cuatro años. Melancon ha alcanzado por lo menos 30 rescates en cada una de las últimas tres temporadas, liderando las Mayores con 51 en 2015. Consiguió el salvamento en 47 de 51 oportunidades la pasada campaña, alternándose en Pittsburgh y Washington.“Cuando se cuenta con alguien que te va a sentenciar, pues el juego se te hace más corto’’, comentó el receptor de los Gigantes, Buster Posey. “Puedes maniobrar un poco diferente y, por supuesto, el otro equipo sabe que si va al último inning sin la ventaja, van a estar contra la pared.... nos aporta seguridad’’.La derrota ante los Cachorros golpeó fuerte.“Fue la primera vez que perdimos en los playoffs’’, señaló Posey.El manager Bruce Bochy no olvida el extraño trayecto de la pasada campaña, en la que se fueron a la pausa al Juego de Estrellas con el mejor récord de las Mayores (57-33), para luego sufrir lo indecible para arañar un boleto de comodín.“Se puede describir como dos temporadas distintas’’, dijo Bochy. “La eliminación fue muy dura. Había que asimilarlo y eso es lo que yo hecho. Ahora espero que todos estos jugadores lo hayan hecho también’’.Ahora tienen todos los ingredientes para pelear el título de la División Oeste a los Dodgers de Los Ángeles, con un núcleo integrado por Posey, Hunter Pence, Brandon Crawford, Joe Panik, Denard Span y Brandon Belt.LO QUE PUEDE SALIR MALSon números de primavera, pero Pence inició la última semana de la pretemporada con un promedio por debajo de .150. El jardinero derecho y cuarto bate disputó los 162 juegos en las campañas de 2013 y ‘14, pero acabó con 52 y 106 en las últimas dos.¿Podrán Derek Law y Hunter Strickland rendir bien en el relevo tras el séptimo inning?EL FUTUROHay muy poco para destacar en las Menores. El infielder surcoreano Jae-gyun Hwang, de 29 años, debutará en las Mayores y podría acabar quitándole espacio al dominicano Eduardo Núñez en la antesala.También podría recurrir al prometedor bate de Christian Arroyo, otro infielder.ROTACIÓN DE LUJOCon el zurdo Madison Bumgarner y el dominicano Johnny Cueto, la mancuerna que comanda la rotación intimida. Jeff Samardzija y el zurdo Matt Moore son las otras dos cartas fuertes. La gran incógnita apunta a Matt Cain y si podrá recuperar el nivel que le permitió ir a tres Juegos de Estrellas entre 2009-12.Bumgarner viene de una campaña en la que estableció los mejores números de su carrera en innings (226 y dos tercios) y ponches (251). Víctima de la inestabilidad del bullpen, sólo pudo acreditarse 15 victorias, dejando ocho partidos en el que los relevistas no pudieron sostener la ventaja.Cueto se apuntó 18 victorias con efectividad de 2.79 en su primera temporada en San Francisco tras firmar un contrato de seis años. Fue el abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas, pero se quedó con las ganas de lanzar en el que hubiera sido el quinto y último juego de la serie de playoffs contra Chicago.DOSIFICAR A POSEYBochy quiere menguar la carga de su receptor de 30 años. Sus números ofensivos declinaron al batear para .288 con 14 jonrones, 33 dobles y 80 impulsadas en 146 juegos.El Jugador Más Valioso en 2012 fue titular detrás del plato en 122 juegos, un tope personal.BARRY BONDS,BIENVENIDOEl rey jonronero vuelve al club de su ciudad natal y en el que militó en 15 temporadas. Pasó la pasada temporada como el coach de bateo con Miami y fue despedido al término de ese curso.Fungirá como asesor especial del director ejecutivo Larry Baer, y será una especie de embajador del equipo para eventos en la ciudad.

