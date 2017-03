Es vital para Bravos triunfo ante Atlante

La batalla que Bravos de Ciudad Juárez sostendrán este sábado contra los Potros de Hierro del Atlante, en la antepenúltima fecha del Clausura 2017, resultará fundamental para las aspiraciones del equipo que desea calificar a la Liguilla, consideró el lateral izquierdo Eder Borelli.“Es un partido bisagra. Es un partido clave para nosotros porque estamos en una situación en la que no podemos dejar escapar ningún punto y más de local”, enfatizó.Borelli Cap comentó que a estas alturas del torneo, al que le restan tres fechas, las posibilidades para Bravos, ocupantes del octavo lugar con 21 puntos, se acortan.“Creo que las posibilidades se van acortando. El empate del otro día –contra Zacatepec- nos deja en zona de calificación, pero creo que no nos da tranquilidad”, expuso.Eder afirmó que el grupo de jugadores es consciente y está preocupado porque hay muchos equipos debajo de Bravos, a uno o dos puntos de distancia de ellos.“Pero también con la confianza de que hay equipos por arriba nuestro también están uno o dos puntos, entonces, creo que en estos tres partidos se van a definir muchísimas cosas”, expresó.Eder apuntó que el sábado anterior vivió muy de cerca la jugada del gol anulado a Rodrigo Prieto y fue él quien se acercó a hablar de la acción con la asistente Enedina Caudillo.“Ellos tuvieron ciertos segundos de confusión, pero estaba claro que la duda de ellos era si la había tocado o no –Arturo- Alvarado. El cuarto árbitro -Juan Ramírez- estaba de frente y sabía que la había tocado Alvarado”, dijo.Manifestó que luego que Caudillo corroboró con Ramírez que Alvarado había tocado el balón, se anuló el gol.Indicó que la decisión fue acertada y apuntó que es muy difícil que se dé una llamada a los árbitros para cambiar la decisión, como se ha publicado y ha generado suspicacias.“No sé de eso, pero creo que eso no sé si ha sido cierto o no, porque en todo momento Mauro –Fernández- estuvo sobre el cuarto árbitro, yo estuve sobre la asistente y eso es muy difícil que pase, pero es su punto y es respetable. Ahora no sé qué vayan a hacer”, declaró.CONVIVEN CON NIÑOS DEL PRONAPREDDurante la práctica de ayer, los jugadores de Bravos recibieron la visita de entre 50 a 60 niños de 6 a 16 años quienes forman parte de los polígonos del Programa Nacional para la Prevención del Délito (PRONAPRED), considerados vulnerables socialmente.Los jugadores se tomaron fotos con los futbolistas en las gradas del Complejo Bravos y, en la cancha, Mario Ortiz y Edgar Mejía les dieron tips a algunos pequeños sobre cómo patear el balón y compartieron anécdotas con ellos.“Siempre es muy lindo ayudar, convivir con ellos, creo que es uno de los motivos principales de este proyecto, de acercar a los niños, de unir familias, de traer tranquilidad acá a Ciudad Juárez, entonces, creo que de nuestra parte, a nosotros no nos cuesta nada”, dijo Borelli.Luis Manuel Lara, coordinador de PRONAPRED, expresó que el contacto con el departamento de responsabilidad social de Bravos se dio para que los niños tengan un momento de contacto con los jugadores.“Que conozcan a personas que ya, en su vida joven, adulta, a través del deporte, han desarrollado una vida sana, adecuada y de convivencia”, dijo.Previo al encuentro entre niños y futbolistas, la visita causó diferencias entre Pablo Metlich, secretario técnico de Bravos, y Lara, quienes intercambiaron puntos de vista distintos. (Sergio Arturo Duarte)

