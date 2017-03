¡A temblar!

La Paz— Sacudida por la suspensión de su astro Lionel Messi anunciada poco antes del partido, Argentina se atragantó otra vez en la altura de La Paz.Víctimas de gruesos errores defensivos, el aciago martes de la Albiceleste culminó con una derrota 2-0 ante Bolivia por las eliminatorias de la Copa Mundial.El tortuoso camino argentino hacia Rusia 2018 parece complicarse más. La caída hizo retroceder a los argentinos en la tabla de posiciones, provisionalmente en el cuarto puesto.Juan Carlos Arce a los 30 minutos y Marcelo Martins a los 52 marcaron los tantos para la victoria boliviana.“Estamos vivos y con mucho deseo de poder clasificar al Mundial’’, afirmó desafiante el técnico argentino Edgardo Bauza. “No me tuerce nada ni nadie. Estamos muy seguros con los jugadores de lo que tenemos que hacer’’.Messi tuvo que conformarse con ver el partido en una pantalla en los camerinos. Fue sustituido por Ángel Correa, el delantero del Atlético de Madrid que tuvo una discreta actuación.Horas antes, el astro del Barcelona y capitán fue suspendido por la FIFA por cuatro partidos por insultar a un juez de línea en la victoria la semana pasada ante Chile. Messi no podrá jugar hasta la última de las cuatro fechas que restan en las eliminatorias.La sanción provocó un terremoto en el equipo argentino que ya había llegado diezmada a Bolivia por la suspensión de varias de sus figuras.Bauza deploró el poco tiempo que tuvieron para presentar argumentos en defensa del astro.“Lo que nos extraña es el poco tiempo que no dieron para hacer descargo, media hora’’, afirmó Bauza tras la derrota. “No tuvimos ni tiempo para trabajar con alguien más’’.En los 3,640 metros del altiplano boliviano, Argentina comenzó a cámara lenta, costándole avanzar. Pero paulatinamente mejoró e insinuó jugadas de peligro.El primer gol cayó cuando la Albiceleste mejor carburaba, luego de llegadas sucesivas de Lucas Pratto, Ever Banega y Angel Di María. Éste último tuvo dos claras en esos primeros 45 minutos, con un zurdazo cruzado que salió cerca del palo y luego cuando en un mano a mano, el arquero boliviano sacó la pelota con un manotazo.Sobre la media hora, Arce adelantó a Bolivia con un remate de cabeza desde el área chica tras un centro de Pablo Escobar. Fue una jugada en la que los centrales argentinos perdieron la marca y el portero Sergio Romero se resbaló.Para colmo de males, el defensor Ramiro Funes Mori salió lesionado poco antes del descanso y fue sustituido por Matías Caruzzo.En el complemento, Argentina trató de buscar la igualdad con el ingreso de Sergio Agüero.Los argentinos tuvieron más empuje, pero se expusieron al adelantar sus líneas.El boliviano Jorge Flores escapó por la izquierda, ganó en la carrera a sus defensores y envió un centro que Martins empalmó de derecha para batir a Romero.

