Regresa la tribu por la revancha

Ausentes en la Universiada Regional por los últimos tres años, los Indios de la UACJ buscarán en Zacatecas su pase al nacional universitario, justa a la que también intentarán regresar después de la medalla de bronce que consiguieron en ‘UACH 2010’.Los Indios calificaron a la fase regional como segundo lugar en el estatal universitario, realizado aquí, en febrero anterior, cuando perdieron la final ante Dorados UACH, siete goles a dos.“Después de tres años que no íbamos, eso cobra un nivel más significativo porque regresamos a lo que estábamos acostumbrados antes y que lo dejamos de hacer en tres años”, manifestó Juan Rivero, entrenador del equipo.Enfatizó que, a partir de esta fase, es donde se da el verdadero nivel de la universiada, en este deporte.Optimista, Rivero dejó atrás las eliminaciones que sufrieron ante los Vaqueros de la Universidad Regional del Norte (URN), en algunos casos, con arbitrajes polémicos.“Habíamos dejado de ir por algunas circunstancias muy puntuales, pero hoy, creo que están solucionadas y ahora hay que enfrentar a otro nivel de equipos”, expuso.En su búsqueda por calificar a la máxima justa universitaria en el país, los Indios deberán librar dos obstáculos muy importantes llamados Dorados UACH y Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).“Son nuestros rivales directos. La UACH es bicampeona –nacional- ahorita y la UJED es el tercero o cuarto nacional”, subrayó.Mencionó que esto no le impedirá a los Indios competir contra ellos en algún momento.“Y con posibilidades de ganarles, entonces, vamos a eso, a buscar el segundo lugar, llegar a la final para que te dé el pase al nacional”, expuso.Acerca del potencial que ve en la tribu, afirmó que la referencia más importante que tiene es la actuación del conjunto en el Campeonato Nacional Universitario de Futbol Bardas, en noviembre anterior, en Toluca, Estado de México.Ahí, el conjunto finalizó en el quinto puesto.“Aunque fue por invitación, llegaron los equipos que siempre están acostumbrados a este tipo de eventos, a los nacionales y los muchachos jugaron bien”, apuntó.Rivero afirmó que en ese torneo enfrentaron a la UNAM, la U de G y una universidad de Puebla, a los cuales, les ganaron.Además, se midieron a otras dos escuadras que no tienen mucho nombre, dijo.“Esas son las referencias que tienes, que tienes potencial para enfrentar al que te pongan y eso es algo que a los muchachos les da seguridad”, señaló.Rivero afirmo que sus jugadores se han dado cuenta que tras su participación en el Estado de México, pueden enfrentar a cualquier rival y su estado de ánimo es muy bueno.POR EL REGRESO AL NACIONALNombre PosiciónVíctor Mendoza PorteroAriel Gaytán Portero’Santiago Hernández DefensaIsaac Ponce DefensaAarón Cárdenas DefensaBrian Aguilar DefensaMario Domínguez DefensaEdgar Antúnez CentroEduardo Mata CentroManuel Cantú CentroÁngel Cisneros DelanteroFabián Velarde DelanteroCristian Torres DelanteroErick Gómez DelanteroEntrenador: Juan Rivero

