A defender la punta

Ciudad de México— La Selección Mexicana pondrá un pie en Rusia 2018 en caso de imponerse hoy a Trinidad y Tobago.Líder del Hexagonal con una cosecha de 7 puntos, el Tricolor tiene al alcance las 10 unidades al visitar el Estadio Hasely Crawford, una cosecha significativa ya que hace cuatro años clasificó al Repechaje con apenas 11 puntos.La gran diferencia es que después de este partido México todavía tendrá 18 puntos en disputa, 12 de ellos jugando como local."Cada juego tiene gran presión. Competiremos (hoy) por tres puntos para quedar en primer lugar y estar más adelante sin presión. Pienso que todos los jugadores comprenden la responsabilidad de acercarnos a nuestros objetivos, primero clasificar a la Copa del Mundo”, expresó ayer Juan Carlos Osorio tras el reconocimiento de cancha del Hasely Crawford.Las únicas visitas que le quedarán al Tricolor serán a San José y a San Pedro Sula, en esta última cerrará la eliminatoria el 10 de octubre.El partido de hoy es en el rol la visita más accesible. Cierto es que el Tri ganó por última vez en esa sede en 2004, pero también lo es que posterior a esa fecha sólo ha jugado dos partidos: una derrota y un empate.México no contará con Andrés Guardado, Rafael Márquez y Jürgen Damm por lesión.No cuida amarillas OsorioPuerto España, Trinidad y Tobago— La Selección Mexicana no respetará el semáforo amarillo en Trinidad y Tobago. Pese a que cuatro futbolistas están amonestados y corren el riesgo de ser suspendidos para el próximo duelo del Hexagonal, el técnico Juan Carlos Osorio advirtió que jugarán al límite si la acción lo requiere.Héctor Herrera, Héctor Moreno, Carlos Vela y Miguel Layún tienen cartón amarillo y en caso de recibir otro se perderán el duelo del 8 de junio contra Honduras."Ayer hablamos con los muchachos y fue muy clara nuestra postura y hay que disputar cada pelota como si fuera la última, si va el balón y en el proceso hay una tarjeta amarilla, hay que aceptarla”."Hay que estar desde el primer minuto no solamente atentos, sino dispuestos a disputar cada pelota como contra Costa Rica, cuando ellos cada pelota jugaron en largo a través de (Francisco) Calvo, ese factor no nos va a detener", lanzó Osorio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.