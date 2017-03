Aprueban traslado de Raiders de Oakland a Las Vegas

Phoenix.- Los dueños de los equipos de la NFL aprobaron ayer el traslado de los Raiders de Oakland a Las Vegas.El desenlace no es ninguna sorpresa ya que tanto la Liga como los Raiders habían dicho que no estaban satisfechos con las propuestas que hizo la municipalidad de Oakland en torno a un nuevo estadio, mientras que Las Vegas ofreció invertir 750 millones de dólares en una instalación.Bank of America, por otro lado, le está dando al dueño de los Raiders Mark Davis un préstamo de 650 millones de dólares, lo que ayudó a convencer a los demás propietarios de que aprueben la tercera mudanza de un equipo en menos de un año.La votación fue 31-1 a favor de la mudanza. Sólo los Delfines de Miami se opusieron.Los Carneros se mudaron de San Luis a Los Angeles en el 2016 y en enero de este año los Cargadores se fueron de San Diego a Los Angeles.Es previsible que los Raiders jueguen otros dos o tres años en Oakland antes de que el nuevo estadio, que costará 1,700 millones de dólares, esté listo cerca del centro de Las Vegas.Dispuesto Brady a jugar 6 ó 7 años másCiudad de México.- El retiro no está en los planes cercanos de Tom Brady.El mariscal, quien llevó a los Patriotas a su quinto Super Bowl en febrero pasado, le dijo al dueño del equipo, Robert Kraft, que podría jugar varias campañas más.“Hace dos o tres días, me aseguró que estaría dispuesto a jugar otros seis o siete años”, dijo Kraft.Los Patriotas estudiaban darle un contrato a Brady por tres a cinco años más, pese a contar con 39 años de edad.Brady sumó 3 mil 554 yardas y 28 touchdowns en 12 partidos de temporada regular. Su relación de touchdown/intercepción de 28-2 fue la mejor en la historia de la NFL.

