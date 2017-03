Los entrenadores de Oregon, South Carolina y Gonzaga están de acuerdo en que Roy Williams y sus jugadores de North Carolina tienen una ventaja porque saben cómo lidiar con el hecho de ser el centro de atención durante la semana del Final Four.También están de acuerdo en que eso no importará una vez que los juegos comiencen.“Uno puede jugar el campeonato nacional nueve años consecutivos. Aun así, si va al número 10, estará nervioso cuando ese balón sea lanzado al aire. No hay tal cosa como no estar nervioso para el gran juego”, opinó ayer Frank Martin, entrenador de South Carolina, durante una teleconferencia con los reporteros.“Lo que sí creo que es una enorme ventaja para Roy, sus jugadores, miembros de su personal, todos en la universidad, es haber estado apenas el año pasado. Tienen su preparación muy fresca, sobre qué cosas pueden esperar, lo que viene. De esa manera pueden administrar mejor sus tiempos, sus días, para eliminar cualquier distracción que podría impedirles estar preparados para el juego mismo”.South Carolina (26-10) y Gonzaga (36-1) harán sus debuts en el Final Four cuando se enfrenten en la primera semifinal nacional el sábado en el estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona. Oregon es tan primerizo como esos dos. Los Ducks no han llegado tan lejos desde que ganaron el campeonato en 1939.Williams será el entrenador en el Final Four por novena vez, incluyendo cinco presentaciones con Carolina. Los Tar Heels (31-7) se enfrentarán a Oregon (33-5) en la segunda semifinal.North Carolina perdió contra Villanova el juego por el campeonato del año pasado en Houston. Tres de sus titulares de aquel equipo derrotado 77-74 están de regreso, así como otros siete jugadores.El basquetbol es solamente una parte de la experiencia del Final Four. Hay actividades de equipos, montones de compromisos con los medios y atención constante.El entrenador de Oregon, Dana Altman, comentó que habló por teléfono con sus antiguos amigos de entrenamiento Lon Kruger y Mike Montgomery para recibir algunos consejos sobre cómo balancear el basquetbol con todo lo demás.“Queremos ayudar a nuestros jugadores tanto como sea posible y hacerlos sentir cómodos, a la vez que tratar de que sigan con su rutina”, explicó Altman. “Este es un gran escenario. Nuestros chicos están conscientes de eso”.Williams expresó que el no esperaría que algún jugador de cualquiera de los equipos tuviera dificultades para ajustarse al ambiente.“Los chicos de ahora tienen mucha más experiencia, tienen mucho más mundo”, dijo.“Todos los equipos tienen jugadores de alto nivel quienes han sido muy exitosos y recibieron ofertas de varias escuelas hasta que eligieron alguna. La gente le dará más importancia a la experiencia si lo desea. Una vez que está uno ahí, hay que jugar el juego. Sí, creo que nos ayuda el que algunos jugadores y yo hayamos estado aquí el año pasado para saber el teje y maneje. Cada entrenador es lo suficientemente bueno para hacer que sus chicos se enfoquen en los juegos, y eso es lo importante”.Mark Few, el entrenador de Gonzaga, declaró “ahora todo se incrementará un 300 por ciento con los medios, las exigencias, el tiempo”.“El medidor de distracción general se va a disparar”, opinó. “Los cuatro equipos han mostrado que son competidores feroces y tienen la habilidad de enfocarse en la tarea que tienen al frente”.Otros comentarios...LOS TOBILLOS DE BERRYNo hubo noticias de Joel Berry II, armador de North Carolina, quien jugó con dos tobillos lastimados, contra Kentucky en la final regional. Williams comentó que el itinerario de viaje podría ayudar. Los Tar Heels volarán a Phoenix la noche del martes en vez del miércoles.¿POR QUÉ NO LAS VEGAS?El día que se anunció la mudanza de los Raiders de Oakland a Las Vegas, Altman y Few comentaron que estarían a favor de que las primeras dos rondas del torneo y las regionales se jugaran en Las Vegas. El Torneo de la Pac-12 se jugó en el Estadio T-Mobile para 18 mil espectadores en Las Vegas a principios de este mes.