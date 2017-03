Sin piedad

San Antonio.- Kawhi Leonard anotó 25 puntos y las Espuelas de San Antonio no tuvieron piedad de los decaídos Cavaliers de Cleveland, al humillarlos ayer por 103-74.La Marcus Aldridge y Pau Gasol aportaron 14 puntos cada uno por las Espuelas, que hilaron su quinta victoria consecutiva y pasaron por encima de los campeones defensores de la NBA.El argentino Manu Ginóbili sumó 12 puntos, tres rebotes y una asistencia, por San Antonio.Cleveland (47-26) sufrió su segunda derrota consecutiva y cayó a medio juego de Boston (48-26), el primer puesto de la Conferencia del Este.Además de anotar 17 puntos, su peor cifra en la campaña, el astro LeBron James se lesionó en las postrimerías del tercer período, luego de recibir un codazo en el cuello. Siguió en el banquillo, donde recibió atención médica, antes de marcharse a los camerinos para no volver.Se desconocía en lo inmediato la situación de James.Pistones 95, Knicks 109Nueva York.- Derrick Rose anotó 27 puntos, Kristaps Porzingis añadió 25 y los Knicks de Nueva York propinaron a los Pistones de Detroit una derrota por 109-95.Carmelo Anthony volvió tras una ausencia de dos encuentros por un dolor en la rodilla izquierda y aportó 21 puntos por los Knicks, que dejaron atrás una racha de cinco derrotas consecutivas y evitaron por lo pronto su eliminación matemática de los playoffs.Marcus Morris anotó 20 puntos pero Detroit sufrió su cuarta derrota en fila y cayó a juego y medio de Miami, el octavo puesto de la Conferencia del Este, último que reparte un boleto para la postemporada.Ish Smith sumó 15 unidades, mientras que el exarmador estelar Reggie Rackson no tuvo actividad.Los Knicks atinaron el 60% de sus disparos en la primera mitad y encomendaron el partido a su defensiva desde el comienzo de la segunda. No permitieron un solo enceste de sus rivales durante los siete minutos que marcaron el comienzo del tercer período.Magic 112, Raptors 131Toronto.- DeMar DeRozan anotó 36 puntos, mientras que Cory Joseph sumó 15 y repartió 13 asistencias, para que los Raptors de Toronto derrotaran 131-112 al Magic de Orlando, con lo que hilaron su sexta victoria consecutiva.DeRozan, elegido durante la jornada como el Jugador de la Semana en la Conferencia del Este, marcó la pauta desde el comienzo, al anotar 18 puntos en el primer período. Joseph agregó seis rebotes y Jonas Valanciunas sumó 17, además de capturar nueve rebotes por los Raptors (45-29).Elfrid Payton totalizó 22 puntos y nueve asistencias por Orlando (27-47). Evan Fournier añadió 20 puntos, en tanto que Nikola Vucevic contabilizó 12 unidades y 15 asistencias.Fue el primer partido entre ambos equipos desde que los Raptors cedieron a Terrence Ross al Magic, en un canje por Serge Ibaka, pactado en febrero.Ross finalizó con 17 tantos y dos rebotes, mientras que Ibaka totalizó 16 unidades y siete rebotes.

