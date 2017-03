Alto valor

Fuera de la polémica generada por el gol anulado a Rodrigo Prieto y de la inconformidad de los Cañeros del Zacatepec, el portero Cirilo Saucedo destacó que el punto obtenido en la ‘selva cañera’, el sábado anterior, es de gran valía para los Bravos FC Juárez.“Me parece que ellos están en todo su derecho, pero independientemente de eso, me parece un punto muy valioso para nosotros, porque nos mantiene en la zona de calificación y, ahora, con la oportunidad de recibir a Atlante”, expuso.Saucedo Nájera comentó que en el plantel del FC Juárez que llegó a 21 unidades y está en el octavo lugar en la tabla de posiciones, hay tranquilidad porque son dueños de su destino.“Tranquilos, sabiendo que está en nuestras manos, que no dependemos de nadie y que en estos últimos tres partidos, me parece, tenemos la oportunidad de afianzar ese lugar en la Liguilla, pero, pensando en lo más importante que es este partido y en los tres puntos que nos jugamos”, expuso.Acerca del juego de este sábado contra Atlante, enfatizó que es el más importante de los tres que le restan al Clausura 2017 y a los Bravos.“No podemos pensar en los últimos tres o en los de enmedio. Los más importantes son éstos, es una final para nosotros, como lo hemos venido diciendo hace poco tiempo y que en nuestra casa tenemos que hacernos fuertes”, dijo.Cirilo admitió que el momento futbolístico que viven los Bravos no es el ideal.“Quisiéramos estar mejor, mejor ubicados en la tabla, con el buen funcionamiento durante mayor cantidad de tiempo posible, pero, a final de cuentas, el destino lo tenemos en nuestras manos. Hoy no dependemos de nadie y queremos calificar, así que lo tenemos ahí”, expuso.Saucedo afirmó que su notable actuación el sábado anterior, bajo los tres postes, es un trabajo de equipo, reiteró que los Bravos se trajeron un punto muy importante de Zacatepec y nada más.Respecto a la jugada del tanto de Prieto, señaló que la duda surgió porque la abanderada Enedina Caudillo no se alcanzó a percatar quién fue el jugador que tocó el balón de último momento.“Es una pelota que yo le doy a Raúl –Enríquez-, Raúl se la deja a -Alonso- Zamora y ella piensa que Zamora es el que toca para atrás, pero a Zamora se la gana el jugador de Zacatepec”, apuntó.Señaló que al ganar Prieto el balón, quedó en posición adelantada y esa es la duda de la bandera, que no supo quién había tocado el balón porque, por el ángulo que tenía, fue tapada por los mismos jugadores.“Entonces, al saber que el que toca el balón es jugador de ellos, pues queda invalidado el gol. En ese momento es en el momento que ella levanta su bandera. Así que ellos están en su derecho, pero me parece que sabiendo bien la situación, es un offside legítimo”, expuso.Afirmó que en este tema, los árbitros están en la situación más difícil.“Porque, a final de cuentas, si marcan el gol, habría sido algo, pues no quiero decir ilegal, pero, algo que no vendría bien. Así que me parece que –los árbitros- están en su derecho de corregir y hay veces que te corrigen a favor y hay veces que te corrigen en contra, así que esto es parte del futbol”, indicó.Cirilo destacó que los Bravos han tratado de respetar mucho a los árbitros.“Tan es así que estamos en los primeros lugares del fair play, así que, si no hablamos cuando nos ha tocado que se equivocan en nuestra contra, ahora, no es una equivocación, pero nos terminó favoreciendo como es la realidad”, declaró.