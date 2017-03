Interesa Adams

Según un reporte de Paul Suellentrop, de The Wichita Eagle/Kansas.com, la entrenadora del equipo femenil de basquetbol de UTEP, Keitha Adams, fue entrevistada por la Universidad de Wichita State para ocupar allá ese mismo puesto.De acuerdo al sitio web oficial de UTEP, en el 2014 Adams recibió una extensión de contrato por seis años luego de haber llevado al equipo al WNIT.Keitha Adams ha ganado 284 partidos en UTEP y es la responsable de haber hecho un cambio radical en las Mineras y transformarlas de un equipo al que nadie volteaba a ver en uno contendiente cada temporada en la Conferencia USA y con dos apariciones en el Torneo de la NCAA, en el 2008 y en el 2012.El equipo femenil de UTEP es uno de diez a nivel nacional que ha ganado 29 o más juegos por temporada al menos en tres de los últimos cinco años. Los otros son Baylor, Chattanooga, FGCU, James Madison, Maryland, Notre Dame, South Carolina y Uconn).La pasada temporada las Mineras tuvieron a un gran número de recién llegadas, lo que derivó en una rara temporada perdedora bajo el mando de Adams.Ella es la responsable de los cuatro torneos de postemporada que han jugado las Mineras (NCAA en 2008 y 2012; WNIT en 2014 y 2016), y de los cuatro campeonatos de conferencia (2008, 2012 y 2016 de temporada regular; y en 2012 del torneo de conferencia), en la historia de la escuela.Wichita State busca reemplazar a Jody Adams-Birch, que dejó de ser la entranadora en enero pasado luego de nueve temporadas. Las Shockers terminaron con marca de 15-16 en la campaña 2016-17, pero lograron meterse al Torneo de la NCAA en tres temporadas consecutivas, del 2013 al 2015.En 16 años con las Mineras, Keitha Adams tiene una marca de 284 triunfos y 209 derrotas, y además de sus dos participaciones en el Torneo de la NCAA, también en dos ocasiones ha llegado hasta las últimas instancias en el WNIT. Adams ha sido nombrada tres veces Entrenadora del Año de la Conferencia USA.Antes de la llegada de Adams, las Mineras nunca habían logrado un lugar en los torneos de postemporada, nunca habían sumado un título de conferencia (ni siquiera habían terminado más allá del tercer lugar), nunca habían avanzado más allá de las semifinales en torneos de liga y nunca habían recibido un voto en la lista de los mejores 25.Según el portal de la estación de radio local, KROD 600 AM, Adams tiene un sueldo de 306 mil dólares por temporada, similar a los 309 mil 183 dólares que ganaba Adams-Birch en Wichita State. Sin embargo las Shockers podrían hacerle una buena oferta que la convenza de dejar El Paso y estar más cerca de su lugar de origen.Adams jugó basquetbol cuando estuvo en la preparatoria en Oxford, Kansas, y antes de llegar a UTEP, el 20 de abril del 2001, fue entrenadora en el Independence Community College en aquella localidad.Además de Keitha Adams, Wichita State está considerando también a la entrenadora de Pittsburgh State, Lane Lord, además de otros nombres que aún no se han revelado a los medios.

